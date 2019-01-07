Almanlar bizim poşetlere "Türkische Koffer" diyorlar, Türk bavulu!

Çünkü gurbetçilerimiz işe giderken de taşıyorlar, seyahate çıkarken de.

Bizde "piknik sepeti" yoktur, "mangal poşeti" vardır.

Biz bu poşeti çok sevdik.

Amerikalı poşet kullanmaz, kesekağıdı kullanır, filmlerden bilirsiniz. Onu da "marketin kapısından çıkıp arabasının bagajına gidene kadar" taşır. Kesekağıdı sapsız olduğu için de dibinden tutar. Biz bunu "enayilik" kabul ederiz.

Elli-altmış yıl önce bizde de kesekağıdı vardı ama gazete kağıdından... Dibine de zamk sürerlerdi, pis pis kokardı.

Bunlar bir de "ispirtolu" olurlardı, mor mor...

Sonra "plastiğe" terfi ettik. Pazar filesi de ortadan kayboldu.

Biz uzak yol seyahatine bile poşetle çıkarız. Uçağa poşetle binen çoktur.

Bir kere, bedavadır.

Bedavaydı...

İkincisi, bizi "para verip çanta alma" derdinden kurtarır.

Üçüncüsü de, üstündeki fiyakalı marka logosuyla "hava atma" imkanı sağlar.

Bu halkımız için geçerlidir, burjuva Samsonite falan kullanır.

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