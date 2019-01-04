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ENGİN ARDIÇ
04 Ocak 2019, Cuma ENGİN ARDIÇ

İyi bari

Belediye seçimine 13 parti katılacakmış. Bu laf yanıltıcıdır. Yüksek Seçim Kurulu "aman katılsın" demiyor, "isterse katılabilir" diyor.
Bunlardan ikisi, DSP ve TKP genel seçime katılamamışlardı. Geçen yıldan bu yana ne oldu, ne değişti de şimdi katılma hakkını elde ettiler, bilmiyoruz. Birdenbire "emekçi kitlelere" mi yayıldılar.
Biz "katılacaklar da ne olacak" diye soruyoruz.
Nitekim, belediye seçimine sokulmayan ÖDP ile EMEP itiraz etmişler.
Tut ki bu hakkı kazandılar, sorumuz gene geçerlidir.
Belki bir-iki kıyı köşe belediyesinde başkanlık... Hepsi bu. O da zor.
Bunların "siyasi hayatta" varolmakta niçin direndikleri de ayrı bir soru işaretidir. Kapatıp gitmiyorlar.
Demokrat Parti... Hür Dava Partisi... Kim bunlar yahu?
Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin, Emek Partisi'nden farkı ya da onunla benzerliği ne olabilir?
Bunlara niçin oy verelim?
TKP'nin Tunceli'nin Ovacık ilçesinin dışında bir anlamı olabilir mi?
Buranın belediye reisi halkı otobüse bedava bindiriyor (toplam bir adet otobüs var), tarım ürünleri dağıtıyor (bunları komünizm sanıyor), ama "baskılardan bıktığı için" bu sefer aday olmayacakmış...
Gerçi Ovacık halkı Karl Marx adını hiç duymamış, devrimci lider olarak İbrahim Kaypakkaya'yı tanıyor ama...
"Marx'ı tanımayan komünist" de herhalde Türkiye'ye özgü bir hoşluktur.
Emekli memur gazetelerinin komünist muhabirleri heyecanlanmışlar, "izlenmesi gereken bir deney" demişlerdi ama izlemediler. Kendileri de fazla ciddiye almadılar.
Neyse, başarılar dileriz.

***
Partilerin isimlerinin bir anlamı olsa gerektir.
"Türkiye Komünist Partisi" deyince artık bunun kimliği nedir, programı nedir diye sorulmaz.
"Adalet ve Kalkınma Partisi" keza...
"Cumhuriyet Halk Partisi" deyince, halkla ilgisi olmasa da hiç olmazsa "cumhuriyetçi" olduğu anlaşılır. (Padişahçı parti var mı ki?)
Peki "İyi Parti" necidir?
İyidir... Yani ne mana? Ötekilerden hangileri kötüdür? Hepsi mi?
Rengi nedir, programı nedir?
Allah bilir.
Çünkü Meral Hanım bile bilmez.
O, iktidara gelirse "bize çok güzel yemekler pişirecektir"... Öyle demişti.
İyi Parti de "Türkiye'ye iyi gelecekmiş"... Öyle demişti.
MHP içinde arzu ettiği yere gelememiş ve küsüp ayrılmış C kadrosu...
Oy veren düşünsün. Hazirandan bu yana bunlardan kaldıysa.

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