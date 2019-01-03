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ENGİN ARDIÇ
03 Ocak 2019, Perşembe ENGİN ARDIÇ

Haydi çocuklar kurultaya

Çevremde soruşturuyorum, belediye seçiminin sonuçlarını merak eden yok. Adayları da merak eden yok. Herkes "partiler üzerinden" konuşuyor.
Ve de belli bir şey ki hiçbir şey değişmeyecek... Tablo aynı kalacak. (Muhalefet "rakı içilen kıyı şehirlerinde öndeyiz" deyip gene sevinecek tabii.)
Herkes asıl "nisan ayında CHP içinde kopacak kızılca kıyameti" düşünüyor. Çok kişi de "bakıp bakıp eğlenmek için" bekliyor.
"bu seçimin bir tek kaybedeni vardır, o da AKP'dir" deyip gene çamura yatacak.
Muharrem de çekildiği sütre gerisinden öne çıkıp gene "yenilmiş de yenilmiş" teranesini tutturacak.
Buraya kadarı malum.
'de asıl "parti içi ciddi muhalefet" ne yapabilecek?
Sosyalistler yani... CHP'yi "gerçek bir sosyaldemokrat parti" yapmak gibi iyi niyetli ama olmayacak bir düşün peşinde koşanlar...
Canan Kaftancıoğlu-Oğuz Kaan Salıcı fraksiyonu... Fikri Sağlar'ın da uygun göreceği bir dönemeçte onlara katılması beklenir...
Kaftancıoğlu'nun İstanbul belediye adayı İmamoğlu'na "hiç de sıcak bakmadığı" biliniyor ve hatta onu "baltalayacağı" tahmin ediliyor. İmamoğlu meseleyi kavramış ve bozulmuş, "ama bu iş böyle olmaz ki Canan Hanım" demiş...
O da şimdilik "futbol oynarmış, kaleci dururmuş ama besmelesiz de kaleye geçmezmiş" gibi zırvalarla enayi tavlamaya çalışıyor. Genel olarak da "İstanbul'un trafik sorununu çözeceğim" diye tatlı tatlı sallıyor.

***
Bu ekibin hedefi CHP'nin kazanması değil, tam tersine kazanamaması!
Bakalım ertesi sabah kavgayı hangi ucundan tutacaklar?
Kurultay isteyecekler tabii ama bu sefer tutturabilecekler mi?
Başka da ne yapabilirler? Karşılarında, partinin başına lök gibi oturmuş bir siyasi çete var. Yerinden nasıl kıpırdatacaklar?
31 Mart'ta "ciddi bir hezimet" işlerini kolaylaştırabilirdi, hani şöyle "İzmir'i de kaybetmek" ve toplam oylarının yüzde 15'lere falan düşmesi...
Ama öyle olmayacak.
Kılıçdaroğlu'nun "çamura yatabilmesi için yeteri kadar" oy toplar CHP... Ne uzar ne kısalır... Kısalsa iyiydi ama...
Sosyalistler ayrılıp yeni bir parti kursalar yok olup giderler.
Kalsalar, Kılıçdaroğlu faşistleri tasfiye etmiş olduğu gibi onları da yok eder.
İşleri çok zor.
***
Hani şu kurultaylarda iskemlenin üstüne çıkıp göbek atan şişman arkadaşa da vakitlice haber verin:
Çocuk zilleri şimdiden taksın mı takmasın mı? Heyecanla bekliyor.

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