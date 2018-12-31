Kılıçdaroğlu ve CHP reklamı yapan bir emekli memur gazetesi var ya…

Mesleğimize çağ atlatmış.

Bir haber… Başlığı şöyle: "Yılbaşı ağacının kökleri Anadolu'da."

Ne güzel. Altını okuyalım bakalım:

"Yeni yılın ilk kez 4 bin yıl önce eski Babil'de ilkbahara denk düşen bir zamanda kutlanmaya başlandığı biliniyor. Babilliler'in yazılı bir takvimi yok, ancak yeni yıl kutlamalarının 11 gün sürdüğü arkeolojik kazılardan biliniyor.

Yeni yılın ocak ayının ilk günü olarak belirlenmesi ise M.Ö. 46 yılına dayanıyor. Roma'da Jül Sezar tarafından kabul edilen ve günümüzde hâlâ kullanılan takvimle 31 Aralık eski yılın son günü, 1 Ocak ise yeni yılın ilk günü olarak kabul ediliyor.

Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, yılbaşı kutlamalarının Türkler'in İslamiyet öncesi dönemdeki geleneklerinden geldiğini söylüyor. Çığ, Mersin Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmasında şu bilgileri vermişti: 'Eski Türkler'de gökyüzü tanrısal bir güç olarak kabul ediliyordu. Geceyle gündüz kavga halindeydi. 21 Aralık'ın ardından günlerin uzamaya başlaması, kutsal kabul edilen güneşin kavgayı kazandığı gün olarak kabul edilir ve bunun için şenlikler düzenlenirdi. Bu kutlamalarda Akçam denilen çam dalı kullanılır, o çam dalının altına, Tanrı iyi insanlara iyi şeyler sunduğu için hediyeler konulurdu. Tanrı gelecek yıl iyi şeyler versin diye o çam dalına iyi dilekleri simgeleyen bezler, süsler bağlanırdı. O gün aileler bir araya gelir, yemekler yapılır, yenir, şarkılar söylenip dans edilirdi."

***

Haberi okudum. Bir daha okudum.

Herhalde kalın kafalı olduğum için, "bu durumda nasıl olup da yılbaşı ağacının köklerinin Anadolu'da olduğunu" anlayamadım.

"Eski Türkler"in Anadolu'yla uzaktan yakından bir alakaları yoktur.

İsterseniz bir de Oğuz Türkleri'nin Kayı boyundan Kemal Kılıçdaroğlu'na soralım, Horasan yaylasından kopup geldiğine göre o daha iyi bilir.

***

Hepinize iyi seneler dilerim, fakat böyle bir muhalefet ve böyle bir muhalif basınla herşeyden önce "sabırlar" dilerim.

Ayrıca Muazzez İlmiye Çığ'a daha nice yüzyıllar dilerken de gazeteci arkadaşlara küçük ve önemsiz bir noktayı hatırlatalım:

Çam ağacı yılbaşının değil Noel'in simgesidir yavrularım, bir hafta geriden geliyorsunuz.

Bakalım mart sonunda nereden geleceksiniz?

Tekrar iyi seneler…