CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu fiyakalı bir tören düzenleyip "hedeflerini" açıklamış, amigo basın öve öve bitiremiyor.

Bakalım nelermiş onlar?

"İstanbul'un ulaşım ve trafik sorununu çözmek"miş. (Ulaşım ve trafik... İlgi ve alaka... Hisli duygular... Atlı süvari... Ay mehtabı...)

Çözemez. Boş konuşmasın.

Çözmek için İstanbul'un nüfusunu yarıya indirmek gerekir, atom bombası mı atacak?

"Kent yoksulluğuyla mücadele etmek ve pahalı yaşamı ucuzlatmak"...

Tanzim satışı mı yapacaksın? Belediyenin tanzim satış mağazalarında mallar kötü ve ucuzdur, İstanbul'u yoksullukta mı eşitleyeceksin?

Başka nasıl ucuzlatırsın pahalı yaşamı? Sen Maliye Bakanı mısın?

"Çevre, imar ve deprem sorunlarını çözmek"...

Millet bahçesi mi açacaksın, mevcut yönetimden daha fazla ağaç mı dikeceksin? "Dönüşümü" durduracak mısın hızlandıracak mısın?

"İşsizlik sorununu çözmek"...

İstanbul Belediyesi'ne mi talipsin, merkezi hükümete mi? İşsizlik sorununu çözüyorum ayağından belediyeye CHP militanlarını mı dolduracaksın?

"Yaşam kalitesini yükseltmek"...

Gecekonduya opera mı götüreceksin (kendin hiç gittin mi?), bar mı açacaksın?

Bu amaçlarla, herşeyden önce bir "Kent Anayasası" yapacakmış...

Referanduma da sunacak mısın? Halk onaylamazsa istifa mı edeceksin?

Bu anayasada neler olacak? Belediye meclisinin seçiliş sistemi mi? Bunlar TBMM'nin işidir.

Peki o anayasayı "çiğneyene" nasıl bir müeyyide uygulayacaksın?

"İstanbul'u İstanbullular'la birlikte yönetecek"miş...

Sivaslılar'ı mı dışlıyorsun Karadenizliler'i mi, Kürtler'i mi? Yoksa şu anda İstanbul uzaylılarla birlikte yönetiliyor da onları kendi gezegenlerine mi göndereceksin?

***

Görüldüğü gibi, tipik bir CHP klasiği.

Parlak ama içi boş laflar.

"Demokratik katılım"... "Ortak akıl"... "Sürdürülebilirlik ve innovasyon"... "Kente özen"... "İnsana saygı"... "Toplumsal uzlaşma"...

Tıpkı ağababası Kılıçdaroğlu gibi, gazetelerden okuduğu lafları sıralamış (o bir de kendi kafasına uygun köşe yazarlarına bakıyor.)

Ortada somut hiçbir şey yok.

Bu bir program değildir.

Bu, çaresizlikten ve plansız-programsızlıktan ayaküstü uydurulmuş bir gözboyamadır.

"İstanbul'u yeniden marka yapacağım" diyor.

İstanbul şu anda marka değil mi? Markalıktan ne zaman düştü?

Başkaca... "Ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının emanet ettiği cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkan bir anlayış vaat ediyor"muş.

Bunun belediyeyle ve belediyecilikle ne ilgisi olduğunu ben anlayamadım.

Bari birkaç vecize uydursaydın: Beni CHP'li belediyecilere emanet ediniz!