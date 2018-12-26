Pompeii'de kazılar iki yüz elli yıl sonra bile sürüyor…

Pompeii'ye giden turist öncelikle ünlü genelevi merak eder, oranın taş yataklarını. (Anaa, şimdi de Julius Caesar'a hakaretten gümbürtüye gitmeyelim.)

Gideceklere tavsiyem, şehrin güney duvarı boyunca ilerleyip, "circus maximus"a doğru, o ünlü "taşlaşmış cesetleri" de mutlaka görmeleridir. Çok kişi bunların yerini bulamadan geri dönüyor. Biletle birlikte ücretsiz verilen şehir planından işaretleyip öyle arayınız.

Bir de forumun sol tarafında, arkeologların çalıştığı sundurmanın altında, sırtüstü kalakalmış, "sekiz olmuş" bir köpek cesedi vardır, çok hazindir.

Şimdi de bir villanın altında, ahırında, koşumlu atlar bulunmuş. Villa yüksek rütbeli bir Roma subayının, belki de bir generalin eviymiş.

Eee, ne var bunda? Binip kaçmak üzere hazırlanmışlar fakat volkanik küllerden boğulup öylece kalakalmışlar işte.

Ama bir gazetemiz, haberi "Pompeii'deki atın sırrı çözülüyor" başlığıyla veriyor…

Yanardağ patlamasında ölmüş atın ne sırrı olacak ulan? Cinayete mi kurban gitti bu hayvancık?

Siz okuyucuyu da kendiniz gibi mi sanıyorsunuz?