Erzurum'un Çat ilçesinde İslam Eserleri Müzesi açılmış. (Nüfus 17 bin.)

Müzede peygamber efendimizin "sakal-ı şerif"i bile varmış.

Vayy… Zengin bir müze…

Kılıçdaroğlu bu müzenin açılışını yapmış.

Yanına "imamın oğlunu" almamış ama. Oysa günün "anlam ve önemine" uyardı.

Elbette bir de konuşma yapmış. "Gezdim gördüm, pek güzel olmuş, elinize sağlık" deyip gidemiyor. İlle konuşma yapacak.

Ki, amigo basın da ertesi gün yazsın: "Kılıçdaroğlu Erzurum'da konuştu."

İlçesinde konuşuyor ama "teknik" olarak Erzurum'da konuşmuş oluyor tabii. Çatalca'nın köyüne kurt indiği zaman "İstanbul kurtlara teslim" dedikleri gibi. Paris'in banliyösünde iki araba yaktıkları zaman da "Paris yanıyor"…

Peki konuşmuş da ne demiş?

"Eğer İslam barışı temsil ediyorsa, neden kavga ediyoruz?" demiş.

Evet, neden kavga ediyorsunuz? Neden en ağır hakaretler, en gülünç iftiralar, en çirkin çarpıtmalar hep "sizinkilerin" gazetesinde?

Sonra da bildik kasaba politikacısı sözlerine yatıyor:

"Bilime en büyük katkıyı İslamiyet yaptı."

Böylece Kopernik'in, Newton'un, Curie'nin, Einstein'ın, Hawking'in "gizli din taşıdıklarını" da öğrenmiş oluyoruz. (Wilhelm için de öyle derlerdi, Hitler için de.)

Sonra bir şey daha demiş:

"Bu ülke dünyanın en zengin ülkesidir."

***

Bunlar bir parti başkanına yakışır laflar değildir.

Bunlar ancak kasaba belediyesine aday olan çerçinin söyleyeceği laflardır.

Böyle bir adam da koskoca CHP'nin başında lök gibi oturacak adam değildir.

Bunları ben yazı diye yazsam üç gün sonra kapının önüne koyarlar, "basmakalıp" diye.

Ama parti başkanı yapıyorlar.

CHP'nin içindeki "pozitivistlerin" bu adamdan utanmaları gerekir.

Onlar da öyle yapıyorlar ve 1 Nisan sabahını, CHP'nin yeni bir hezimetini bekliyorlar.

Partisini başkanından kurtarmak için partisinin yenilgisini beklemek yeterince acıklı bir çelişkidir.

Üstelik ellerinde "alternatif" de yoktur.

CHP niçin bu adamın yerine bir başkasını bulamıyor?

Çünkü "varlık nedeni" ortadan kalkmıştır ve başına paşa da gelse olur, emekli muhasebeci de, ortamektep fizik hocası da, eski kebapçı garsonu da.

***

Kılıçdaroğlu şunu da demiş:

"Ben size gelin CHP'ye oy verin demiyorum. Ben sizden sadece sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun ve öyle sandığa gidin diyorum."

İçiniz rahat olsun Kemal Bey, tastamam öyle yapacağız.