Milli Şef deyince aklınıza elbette hemen birşeyler gelir…

Köy Enstitüleri, jandarma dayağı, çok partili sisteme dönüş, paralardan Atatürk'ün resminin kaldırılması…

Hepsi bu değil.

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Size geçen gün Onur Atalay'ın yeni çıkan "Türk'e Tapmak" isimli çok önemli eserinden sözetmiş, otuzlu yılların dandik şiirlerinden örnekler de vermiştim.

Bugün de aynı kitaptan Atalay'ın "Atatürk sonrası" döneme ilişkin bazı satırlarını aktarmak istiyorum:

"İnönü döneminde Nutuk hiç basılmayacaktır. 1940'a kadar yeni bir Atatürk heykeli de açılmayacaktır. Aralık 1938'den Aralık 1939'a kadar bir yıl boyunca Ülkü dergisinde Atatürk konulu bir şiir çıkmaz. Yine banknot ve pulların üzerindeki Atatürk portresi yerini İnönü'nünkine bırakacaktır.

Piyeslerde de durum farklı değildir. Mesela Atatürk'ün ölümünden önce yazılan ama basımı ölümü sonrasına kalan 'Yurdumuzu Geziyoruz' piyesinde Atatürk'ün isminin geçtiği yerler İnönü olarak düzeltilir.

Bir başka fikir verici örnek, ders kitaplarıdır. Yurt bilgisi ve tarih ders kitaplarında Atatürk'ten bahsediliş oranı Atatürk devrinde 0.20624 iken, bu oran İnönü devrinde 0.18464'e düşer. Yani Atatürk'ten bahsedilişte yaklaşık yüzde 10'luk bir düşüş sözkonusudur. Buna karşılık İsmet İnönü'den bahsediliş oranı bu iki dönem arasında dramatik biçimde artar: Yaklaşık yüzde 337."

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Buna karşılık çok samimi Kemalistler de vardı tabii:

"Behçet Kemal ölümünden önce ağırlaşıp hastaneye kaldırılması gerektiğinde duvardaki Atatürk resmini de aldırmış ve onu göğsüne bastırarak hastaneye gitmiştir. Atatürk'ün manevi varlığından kurtarıcı bir etki beklemektedir."

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En keyifli mavrayı en sona sakladım:

"Pertev Naili Boratav'ın Mudurnu'da derlediği efsanelerden birine göre, 1939 yazında bir kuş 'Atatürk, Atatürk' diye ötmeye başlamış, kuş ötmeyi bırakınca da İkinci Dünya Savaşı kopmuştur. Savaş başladıktan sonra da Atatürk'ün tekrar dünyaya döndüğü ve Türkiye'yi savaştan koruduğu inancı yaygınlık kazanacaktır."

Yunanlılar'ın da böyle efsaneleri vardır: İmparator Konstantinos ölmemiş, Türkler İstanbul'a girdikleri zaman Ayasofya'daki gizli bir kapıdan geçerek kaybolmuş ve bir heykele dönüşmüş. Şehir Türkler'den geri alındığı zaman tekrar ete kemiğe bürünecek ve saklandığı yerden çıkacakmış…

Bekleyin, belki CHP yeniden iktidara geldiği zaman, genel merkez kedisi Şero'nun minderinin arkasından İnönü de çıkar!