Hani Abdülaziz, Fransa İmparatoriçesi Eugenie'ye "toka kokona" deyip elini uzatmıştı ya...

Bu da fıkra gibi: Danimarka, vatandaşı olmak isteyenlere "belediye başkanıyla tokalaşma" zorunluluğu getirmiş.

(Burada "vatandaşı" terimi teknik olarak yanlıştır, "Danimarka Kraliçesi'nin tebaı" demek gerekirdi.)

Belediyelerde düzenlenen törenlerde başkanın elini sıkmayan, Danimarkalı olamayacak.

Danimarka, el sıkmaktan kaçınanlardan korkuyor ve onları istemiyor.

Oysa "çok demokrat" bir ülke, bildiğimiz kadarıyla...

Bu kararı, İsviçre'de yaşanan bir olaya dayanarak almışlar.

İsviçre'de, vatandaşlığa geçmek isteyen bir Müslüman çift, tam geçmek üzereyken, belediye başkanının elini sıkmayı reddetmiş. Ucuna gelmiş olan işlem de iptal edilmiş.

Orası İsviçre... Çok demokratik olduğu için orada Ermeni kırımını reddetmek de yasak.

Danimarka da işte İsviçre'ye bakıp hizaya geliyor.

Olup bitenleri Türkçe'ye tercüme edelim:

Yabancılara kucak açıyorlar ama Müslüman istemiyorlar.

Parlamentoda bir tek Liberal Parti itiraz etmiş, "ne alakası var" demiş ama dinletememiş.

Bizim bazı saftırıkların beklentisine göre bunlar günün birinde bizim Avrupa Birliği'ne girmemizi de referanduma sunacaklar ve nasıl bir sonuç çıkacak acaba?

Kapıya "Müslümanlar giremez" yazmışlar işte, daha ne umuyorsunuz?

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Bendeniz İsviçre'de yüzükadın da gördüm.Bir "Arap tatil köyü" olan Cenevre Hilton'da.Yalnız tepeden tırnağa kara çarşaflı değil, suratı da maskeli... Hem de şangır şungur demir maskeli... Yanında kocası...İsviçre bunlara ses çıkarmıyor.Cenevre Hilton'un lobisindeki kuyumcularda bunlarasatan kızlardan bazıları, dükkan kapanınca asansöre binip üst katlara, odalaraçıkıyorlar, o da serbest.Hani o demir maskeli hanım ola ki İsviçre vatandaşlığına geçmek istese de, maskesini çıkarmadan, içindendiyerek belediye reisinin elini bir kerecik sıksa, sorun çıkmayacak.Yeter ki para getirsinler!Demokrat ya bunlar...Amerika Birleşik Devletleri, vatandaşlık vermek için, birçok koşulun yanısıra,şartı da koyuyor.Ama bunun ille İngilizce olması şart değil, kendi dilinizde de okuyabilirsiniz. Yeter ki anlayın ve anladığınızı gösterin.Bizde böyle uygulamaya gidilse...Türk vatandaşlığına geçmek isteyenleri bırakın,vatandaşlar böyle bir teste tabi tutulsalar...Nüfusumuz dehşet verici bir hızla azalıverirdi.Anayasa testini boşverin, İstiklal Marşı'nı okuma testi yapın, Kılıçdaroğlu açıkta kalsın!