Metin Abi, diyelim ki savcılıkta lafı kıvırdığın şekilde, cumhurbaşkanını kastetmedin. Zaten "faşist liderler" demişsin ve Mussolini ile Hitler'i örnek vermişsin.

Ayağından asılan Mussolini, onu anladık. Ama önce vurdular sonra ayağından astılar. Hatta hemen yanına astıkları metresi Clara Petacci'nin de "edep yeri görünmesin" diye eteğini toplayıp bacaklarına dolamışlardı.

Ama "mahzende zehirlenmeyi" ben anlayamadım.

Hitler mahzende değil "bunker"de öldü. Zehirlenmedi, önce eşi Eva Braun'u vurup sonra da intihar etti.

Yoksa sen de "Hitler intihar etmedi, uşağı Otto Günsche ya da şoförü Erich Kempka tarafından öldürüldü" diyen revizyonist tarihçilerden yana mısın?

Bir daha savcı ya da hâkim sorarsa öyle söyle. "Hitler'i kastettim, pek uymadı ama uysa da kastettim uymasa da kastettim" de.

Bir de, "gergedan teşbihini" bırak. Halk TV seyircisi Eugene Ionesco'yu tanımaz. Uzun bacaklı ve kılsız adamlara da eğitim şart.