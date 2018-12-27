Bir emekli binbaşı, kimsenin seyretmediği bir televizyon kanalında da olsa, yırtınıyor: "2019'da darbe var!"

Doların da yedi buçuk lira olacağını söylüyordu…

Şimdi de "kan sel gibi akacak" deyip duruyor. Kendi ifadesine göre strateji uzmanıymış.

İlgi çekmek için yapıyor deyip geçelim ama bu darbe muhabbetini pek sıkıladılar, lafa kuvvet verdiler son zamanlarda.

Gene birtakım "marjinal" kanalların "çanak" programlarında bir yandan cumhurbaşkanına sürekli hakaret, öbür yandan durup dururken "asma kesme, sallandırma" lafları…

Kim neye hazırlıyor kendini ve müşterisini?

"Gönüllerinden" geçeni mi döküp rahatlıyorlar yoksa işin içinde daha ince bir namussuzluk mu var?

Paris olaylarından ilham alıp "sarı yelek" giyerek kendini ortaya atan birkaç manyak bile gözlendi ama bu yalnızca özenti mi?

Önümüz üç ay kara kış, bu soğukta ayaklanma olmaz, baharı mı bekleyecekler?

Deştikçe orduda yeni yeni Fetö üyeleri çıkıyor ortaya. Bunların kılıç artıkları yeni bir kalkışmaya girişebilirler mi, yoksa nefret cephesinin derdi gene "Kemalist subayları" kışkırtmak mıdır?

Yoksa satacak başka malları yok da, bir yandan Çanakkale, Kubilay, Sarıkamış, Sakarya, Dumlupınar edebiyatını sürdürerek öbür yandan "hiç olmazsa nefreti diri tutmak" mıdır dertleri?

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Belediye seçimlerinden sonra nasıl bir "2019 planı" uygulayacaklar?

İstanbul ve Ankara'yı CHP alırsa bu Tayyip Erdoğan'ı belki erken genel seçime, belki istifaya zorlayacakmış…

Fakat buna kendi müşterileri bile inanmıyor.

Peki CHP bu iki ili kazanamazsa ne olacak?

Önce "seçime hile karıştı" diye bir süre vıkvıklanacaklar, "geleneksel" olarak. Yüksek Seçim Kurulu'na gene hakaret de edecekler.

Bir süre de "halk cahil, kıllı, kısa bacaklı" falan diye malum teraneyi okuyacaklar.

Fakat "esas" olarak ne yapacaklar?

Gerilimi canlı tutmak isteyecekler.

Oysa ortada bir "gerilim nedeni" yok.

Memleket yanmış yıkılmış, batmış falan değil. Enflasyon biraz arttı, o kadar.

Hiçbir darbeci de "Erdoğan Amerika'ya boyun eğmediği için darbe yapıyorum" diyemez, bahane bulmak zorundadır.

Bakalım gizli servisler o bahaneyi nasıl yaratmaya çalışırlar?