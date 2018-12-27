Çaktırmadan "Meralcilik" yapıyorlardı. Meral Hanım'ı tutacaklar, o da cumhurbaşkanı olacak, bunlara para verecek, gazetelerini kurtaracaklardı.

Olamadı. Onlar da battılar.

Şimdi de "sanal" mezarlıktan geçerken "ne çok okuyucumuz var" diye ıslık çalıyorlar: Ay şekerim dün gene bana beş bin kişi telefon etti, sekiz bin mektup gelmiş, yetişemiyoruz, falan filan.

Oysa şişi de kebabı da yakmamaya çalışmak hiç makbul bir politika değildir, kimse de hayrını görmemiştir, tecrübeleri var, bilmeleri gerekirdi.