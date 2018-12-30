Kılıçdaroğlu demiş ki: "İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği ve bize emanet ettiği bir ruhla yönetmek zorundayız." Böyle zırvalamakla "İslami kesimden" de oy alacağını düşünüyor.
Bunlar cahil ya, "aa bak Fatih Sultan Mehmet dedi, meğer ne muhterem, ne mütedeyyin adammış" diye koşup oylarını yağdıracaklar.
Adayın soyadı da İmamoğlu zaten, seçim çantada keklik.
Mugalatanın ve siyasi zavallılığın doruklarına çoktan çıktığını sanıyordum, yanılmışım.
Önünde daha epeyce bir yol varmış meğer.
Fatih "her kimesneye ki evladımdan saltanat müyesser ola, nizamı alem için karındaşların dahi katlede" demişti ama İstanbul'un yönetimi konusunda bir emaneti, bir vasiyeti olduğunu bilmiyordum...
Ne demiş acaba?
"Beni Osmanlı hekimlerine emanet ediniz" falan gibi bir şey mi?
Herhalde "Osmanlı arabacısı en asil duyguların insanıdır" falan değil...
Belki de "her kimesne ki iki yaka arasına tüp geçit ve de köprü yapa, nizam-ı alem için kendisine umum meddah ve komik-i şehir makulesi tarafından hakaret edile" demiştir...
Ama bunun belediyeyle bir ilgisi yok.