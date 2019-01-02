Ebedi Şef ve Milli Şef dönemleri çoktan geçmişti ama bizim sınıfta "göç yolları haritası" asılı dururdu... Savaş yıllarının "sivil savunma tedbirleri" levhası da asılı dururdu duvarlarda, tabii ki sararmış... Kısa siren, uzun siren, kesik kesik siren, dalgalı siren...

Alarm çeşitleri ve de Orta Asya'dan "kuraklık yüzünden" çıkıp bütün dünyaya yayılan Türkler...

Bu uğurda bankalar kurdular (Etibank, Sümerbank), semtler yarattılar (Etiler, Akatlar)...

Dünyanın bilim çevrelerini kendilerine güldürdükleri yetmemişti, şimdi de bacak kadar çocukları güldürüyorlardı.

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Beşiktaş'ta metro kazıları sırasında arkeolojik kalıntılar bulundu. Tam 69 mezar. "" tipinde. Höyük... Eski Tunç Devri başlangıcına kadar gidiyormuş, milattan önce 3500-3000 yılları dolayları." gördüler ya, mezarların "" ait olduğunu söylüyorlar.Profesör mü söylüyor cahil magazin muhabiri mi, pek de belli değil.Hem "" tipi iskeletler bulunmuş bu mezarlarda (bacaklar karına doğru çekik, ceset yan yatırılmış), hem de "" sonrası, ceset yakılmış, kemikleri toplanıp bir çömleğe konulmuş...İkisi birarada nasıl oluyor? Birincisi "" tarzı ölü gömme (ama onlar evlerinin zeminine gömerlerdi), öteki Geç Tunç Devri'nin özelliği.Demek ki çağlar boyunca kullanılmış bir mezarlık bu.Peki bunlar nasıl "" oluyorlar?Höyük ya... Oradan." sırasında atalarımız İstanbul'a gelmişler, yerleşmişler. İki bin yıl kadar da oturmuşlar.Vayyy... Bu durumda Kılıçdaroğlu'nun da tezini değiştirmesi gerekiyor: İstanbul Belediyesi'ni Fatih Sultan Mehmet ruhuyla değil, Tunç Devri yaklaşımıyla ele geçirsin. "", Tayyip'in şehrini yakıp yıkın! Derdi Homeros.Kurgan, Geç Tunç Çağı'nda bütün kavimlere özgü bir mezar biçimidir.İnanmıyorsan Homeros'a bakacaksın: Hem Ahayalılar hem de Troyalılar gerek Patroklos'u, gerek Hektor'u önce yakarlar, kemiklerini toplayıp bir kutuya koyarlar, üstüne höyük yaparlar. (Çanakkale'de, Troya yakınlarında yüzyıllardır "" olduğu söylenen bir höyük var ama ne hikmetse kazmaya kimse yanaşmıyor.)Eski Yunanlılar da mı Türk oluyorlar hacı baba?Hem de olabilir vallahi, zaten Agamemnon ismi de ""dan geliyormuş. (Sakın Klytemnestra da klitoristen geliyor olmasın?)Ama bu çarpıtma alanında bizim ahmaklar Hollywood senaristlerinin eline su dökemezler. "" filminde Agamemnon'u Troya'da öldürüp Homeros'u mezarında döndürmüşlerdi... Yunan Kültür Bakanı olsam dava açardım...Daha da ileri gittiler. Şimdi Netflix bir İlyada dizisi yaptırmış, orada Ahilleus bir zenci!Siz de geç kaldınız yavrum, Beşiktaş'taki o mezarlığı otuzlu yıllarda bulacaktınız ki Ankara Dil-Tarih sevindirik olsun.