Söylemiştik: Önce "seçimler şaibeli" palavrasını sıkacaklar.

Sonra bir süre Yüksek Seçim Kurulu'na sövecekler.

Sonra da "günah keçisi" arayacaklar ve bulacaklar: Kemal Kılıçdaroğlu.

Daha sonrası da onu "devirme" çabasıyla geçecek.

Arada kısa bacaklı ve kıllı ayıların, ampul kafalıların "hatırını sormadan" da edemeyecekler. Huylarıdır.

Böyle böyle 2019 da geçer gider hayırlısıyla...

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İşte şimdiden başladılar: Algı operasyonu önceüzerinden yürütülüyor.Sahte seçmenler varmış...Bu sahte seçmenlerin oylarının hep AKP'ye yazılacağı varsayılıyor her ne hikmetse...Ve de seçim sonuçlarını etkileyebilecek kadar çok oldukları varsayılıyor: Hani şöyle birkaç milyon kişi.Öte yandan, hiç anket yapılmıyormuş. Bunda bir iş varmış.Çünkü Erdoğan izin vermiyormuş.Bu da, AKP'nin zor durumda olduğunun kanıtıymış.AKP bıkmadan usanmadan da toplumda ayırımcılığı körüklemeye çalışıyormuş...Bunu söyleyenler, Erdoğan'ı ayağından asılmakla ya da mahzenlerde zehirlenmekle tehdit edenleriseçenler!Ve de, sıkı durun şimdi, Erdoğan kaybedeceğini hissederse belediye seçimleriniNasıl olacak bu?mi diyecek?Genel seçimde de böyle sallamışlardı, daha önceleri de.Nasıl olsa bu çamurungüveniyorlar.Hanipalavrasının çoktanunutulduğu gibi...Önce Ankara'dan Kuala Lumpur'a kadar gidebilecek bir helikopteringerekiyordu ama önemi yoktu...Fetö depalavrasına kuvvet vermişti.Ameliyat masasında bir punduna getirip öldürecekler,numarasına yatacaklardı.Okuyucularının duymak istedikleri şeyleri söylüyorlar.Emekli memur da dönüp bunlarademiyor.Çünkü hoşuna gidiyor.Bu hayallerle ıhlamurunu yudumluyor.Eh, gazete de iyi kötü yolunu buluyor işte...Yanılıp da ayakları sürçmediği sürece "içeri girme" tehlikesi yok.Ayağı sürçenlerin duruşması da 18 Ocak'ta başlıyor.