Orhan Pamuk demedik, uzay pamuğu.

Çinliler ayın arka yüzünde pamuk yetiştireceklerdi ya, hatta filiz vermişti...

Donmuş. Güneşsizliğe ve eksi 170 derece soğuğa dayanamamış.

Muz, ananas, mango, hatta zeytin gibi soğuğa daha dayanıklı(!) bir bitki deneselerdi belki başarılı olacaklardı...

Olmayan bir ülkenin (Asgardia) olmayan uzay üssünde olmayacak bir koloni kurmaya hazırlanan ve bu uğurda senede 100 avro (600 lira) bastıran enayilere belki bir ders olur.

Ama olmaz, çünkü Internet'te "dünyanın yuvarlak değil düz olduğunu" iddia edenler bile çıktı.

Ne demişti Profesör Einstein: "İki şey sonsuz ve sınırsızdır, bir, evren, iki, insanların aptallığı"...