Fetö'nün ne mal olduğu mahkeme kararıyla "tescil" edildi. Örgütün amacını bilmeyen kaldıysa tek cümleyle o mahkeme kararını hatırlatalım:

"Zümre egemenliğine dayalı teokratik ve totaliter rejim kurmak"... Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi söylüyor.

Yani, bir kere, din devleti.

Hani o sağdan sola doğru "tehlikenin farkında mısınız" yazanların en korktuğu tehlike.

"Suudi Arabistan'a, İran'a benzeyeceğiz" diye korkan ve bu yüzden "Tayyip düşmanı" kesilen ahmakların en korktukları gelişme.

İkincisi, zümre egemenliği...

"Memur zümresinin diktasını" çok sevenlerin hiç istemedikleri "mürit zümresi" diktası.

Ama içlerinde "dinci subay" da var.

"Eh, madem aralarında bizim çocuklar, yani bürokratlar var, dinci dikta olmasında bir sakınca yok" mu diyeceklerdi?

Bir de totaliter...

İnsan hayatının her safhasına müdahale eden, her köşesini ele geçirmiş, her attığı adımı kontrol eden bir dikta.

Elbette, çizgi dışına çıkan çıkıntıları enseleyecek "gizli polisi" de var.

Gestapo gibi, ya da NKVD gibi.

Sabaha karşı saat dörtte ev basmak ve sorgusuz sualsiz derdest edip götürmek üzere...

Hitler Almanyası'nda ve Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi.

Ama ne oluyor, "Tayyip'ten kurtulmuş" oluyorsunuz(!)

Kıymetli validenize doğum yaptıran ebe hanımın yün eğirmekte kullandığı örekeyi de böylece görüyorsunuz.

***

***

***

Çok merak ederim, Tayyip düşmanı bazı Kemalistler o zaman ne yapacaklardı?Karşı çıkanın çanına ot tıkanacağına göre, boyun mu eğeceklerdi?Uluorta küfür edebilecekler miydi diktatör Fetullah'a?Yoksa sıkıyı görünce "" dümenine mi yatacaklardı? Bu onları kurtarabilecek miydi?Yoksa, "" iddiasıyla bu yeni iktidardan pay mı isteyeceklerdi?Alabilecekler miydi, yoksa sinek gibi ezilecekler miydi?En çok da merak ederim, "" ne halt edeceklerdi?Rakının, uyuşturucunun ve seksin dibine vurabilecekler miydi eskisi gibi?Liberaller, liberal bir ortam mı bulacaklardı?Özgürlüğe mi kavuşacaklardı?Mason locaları ayakta kalabilecekler miydi?Tayyip düşmanlığının başını çeken masonlar eskisi gibi "" toplanıp Hiram Usta'nın şakağına omuzuna mı vurduracaklardı? Bilgi Üniversitesi kapatılmayacak mıydı?Yoksa adı "" mi olacaktı?Eh, gizli gizli Mozart ve Beethoven dinleyip avunurlardı...Yakalanmamak şartıyla!Belki ailenin büyük oğlu da Kürt devletine elçi giderdi.