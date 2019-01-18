Fetö'nün ne mal olduğu mahkeme kararıyla "tescil" edildi. Örgütün amacını bilmeyen kaldıysa tek cümleyle o mahkeme kararını hatırlatalım:

"Zümre egemenliğine dayalı teokratik ve totaliter rejim kurmak"... Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi söylüyor.

Yani, bir kere, din devleti.

Hani o sağdan sola doğru "tehlikenin farkında mısınız" yazanların en korktuğu tehlike.

"Suudi Arabistan'a, İran'a benzeyeceğiz" diye korkan ve bu yüzden "Tayyip düşmanı" kesilen ahmakların en korktukları gelişme.

İkincisi, zümre egemenliği...

"Memur zümresinin diktasını" çok sevenlerin hiç istemedikleri "mürit zümresi" diktası.

Ama içlerinde "dinci subay" da var.

"Eh, madem aralarında bizim çocuklar, yani bürokratlar var, dinci dikta olmasında bir sakınca yok" mu diyeceklerdi?

Bir de totaliter...

İnsan hayatının her safhasına müdahale eden, her köşesini ele geçirmiş, her attığı adımı kontrol eden bir dikta.

Elbette, çizgi dışına çıkan çıkıntıları enseleyecek "gizli polisi" de var.

Gestapo gibi, ya da NKVD gibi.

Sabaha karşı saat dörtte ev basmak ve sorgusuz sualsiz derdest edip götürmek üzere...

Hitler Almanyası'nda ve Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi.

Ama ne oluyor, "Tayyip'ten kurtulmuş" oluyorsunuz(!)

Kıymetli validenize doğum yaptıran ebe hanımın yün eğirmekte kullandığı örekeyi de böylece görüyorsunuz.

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