Hüda-Par yerel seçimlere girmeyecekmiş. Böyle bir parti var, "Hür Dava Partisi", kısaltması Hüda-Par oluyor.

Hüda falan dediklerine göre mütedeyyin bir parti... Herhalde Türkiye'de bunun darlığı çekildiği için bunlar da böyle farklı bir parti kurmuşlar.

("Hizbullahçı" olduklarını söyleyen bile var.)

"Bunlar" kimlerdir? Kamuoyu tanımıyor.

"Daha ziyade" doğuda ve güneydoğuda etkinmiş...

Etkinmiş ama genel seçimde aldığı oy da yüzde 0.31... Her tarafın etkinlik olsa ne yazar? Karamollaoğlu bile daha çok oy topluyor.

Bunlar genel seçime girmekten yüksünmemişler ama yerel seçime girmeyeceklermiş...

Neden? Asıl orada etkin olmaları daha akla yakın değil midir? Üç-beş kasaba belediyesi kapsalar...

31 Mart seçimlerine girmeleri "maddi anlamda olumsuz etki bırakacakmış", genel başkan yardımcıları öyle diyor.

Yani masraf çıkacak.

Para yok.

Durum aynasız.

"Bundan sonraki seçimlere daha güçlü girebilmek amacıyla teşkilat, kadro ve eğitim alanlarında yoğunlaşmak için bu yerel seçime katılmama kararı almışlar"...

Yani 2023 seçiminde belki kazanma ihtimalleri bile olabilir ha!

Kadro ve eğitim... Nasıl bir eğitim verecekler?

Fizik kimya falan mı? O işlere Muharrem bakıyor.

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