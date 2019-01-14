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ENGİN ARDIÇ
14 Ocak 2019, Pazartesi ENGİN ARDIÇ

Gelmiyeee

Hüda-Par yerel seçimlere girmeyecekmiş. Böyle bir parti var, "Hür Dava Partisi", kısaltması Hüda-Par oluyor.
Hüda falan dediklerine göre mütedeyyin bir parti... Herhalde 'de bunun darlığı çekildiği için bunlar da böyle farklı bir parti kurmuşlar.
("Hizbullahçı" olduklarını söyleyen bile var.)
"Bunlar" kimlerdir? Kamuoyu tanımıyor.
"Daha ziyade" doğuda ve güneydoğuda etkinmiş...
Etkinmiş ama genel seçimde aldığı oy da yüzde 0.31... Her tarafın etkinlik olsa ne yazar? Karamollaoğlu bile daha çok oy topluyor.
Bunlar genel seçime girmekten yüksünmemişler ama yerel seçime girmeyeceklermiş...
Neden? Asıl orada etkin olmaları daha akla yakın değil midir? Üç-beş kasaba belediyesi kapsalar...
31 Mart seçimlerine girmeleri "maddi anlamda olumsuz etki bırakacakmış", genel başkan yardımcıları öyle diyor.
Yani masraf çıkacak.
Para yok.
Durum aynasız.
"Bundan sonraki seçimlere daha güçlü girebilmek amacıyla teşkilat, kadro ve eğitim alanlarında yoğunlaşmak için bu yerel seçime katılmama kararı almışlar"...
Yani 2023 seçiminde belki kazanma ihtimalleri bile olabilir ha!
Kadro ve eğitim... Nasıl bir eğitim verecekler?
Fizik kimya falan mı? O işlere Muharrem bakıyor.

***
Hiçbir seçimde kazanması sözkonusu olmamış ve olamayacak, meclise de giremeyen, oyları yerlerde süründüğü için devletten para yardımı da alamayan "minik" partilerin niçin ortalıkta dolaştıkları öteden beri merak konum olmuştur.
Örneğin 2019 gibi bir yılda Türkiye niçin vardır?
'da da "Napolyoncular" var, yüz elli kişi kadar, 1814'te yıkılmış olan imparatorluğu yeniden kurmak istiyorlar (1914 demedik, 1814...)
Atadan dededen kalma malikanesinde şarapçılık yapan Danton'un torununun torununa politikaya girmesini teklif edenler bile çıktı da, adam "ben dedemin dedesi kadar enayi değilim" demişti. (Devrimde Danton'un kellesi gitmişti.)
'de 1485 yılında öldürülmüş kral Üçüncü Richard'ın on yedinci kuşaktan torununu buldular (DNA testi tutuyor), adam tahtta hak iddia etmiyor.
Abesle iştigali seven bizleriz.
Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu da parti kurdu, hani ya tutarsa...
***
Bunların topladıkları oylar yüzde 1'i bile bulmuyor.
Kendi aralarında hepsini toplasan eh işte ancak o kadar...
Korkmayın lan, şeriat meriat gelmiyeee!

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