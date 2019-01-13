Faşist gazetenin faşist yazarlarına göre bu iş tamammış: Memleket batmış, yanmış yıkılmıştı ya, bu iktidarın da suyu ısınmış... İktidarı korku sarmış. Hatta Erdoğan yerel seçimleri yaptırmayabilirmiş bile!

On altı yıldır ısıtıyorlar ama bir türlü kaynatamadılar. Asma kesme hayalleriyle yaşayıp gidiyorlar.

İstanbul'da İmamoğlu geliyormuş, Ankara'da Yavaş geliyormuş, İzmir'de kimin geleceği henüz belli değil ama her kimse işte o geliyormuş.

Geliyor İmam, İmamoğlu... (Ama gelemiyor Kılıçdar, Kılıçdaroğlu...)

Bir gazete daha var, muhalif ama faşist değil. "Ortadan gidiyormuş" ayağına yatıyor.

Dolayısıyla münafıklığı kör kör parmağım gözüne değil, daha "kibarca" yapmaya çalışıyor.

Fakat çok zorlanıyor.

Çünkü poşet var, içinde mal yok.

Kabuk var, içi kelek.

Zarf var, mazruf nanay.

Sinekten yağ çıkarmaya çalışıyorlar ve muhalefet küçük su dökmeye gitse haber yapıyorlar...

İşte bakın: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmüş!

Vayy, sanki Putin-Trump görüşmesi.

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Peki bunlar görüşmüşler de birbirlerine neler demişler?Öyle ya, tam sayfa kapladığına göre önemli şeyler konuşmuş olmalılar.İmamoğlu'nun Erdoğan'ı ziyareti ele alınmış. Bunda ele alacak ne varsa.İmamoğlu Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul ilçe adaylarının ocak sonuna kalmadan açıklanmasını istemiş. (Ocak sonuna iki buçuk hafta var, kalsa ne farkeder?)Çünkü kendisi de bilmiyor. Hesapçaama tanımıyor.Her ilçe bunların ya...Bakın ne diyor:Oysadiyen de kendisiydi...Ne demek bu, ben anlayamadım.Belediyeyle, belediyecilikle ne ilgisi var, onu da anlayamadım.Başkaca,bulunmuşlar.Keşke şunları biz de öğrenseydik!Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun ifadesine göreBir fikriniz varsa bizimle de paylaşsanız.umuyormuş...Bu adamların söyleyecek sözleri yok.Olsa somut olarak ortaya koyarlardı.Bol bol boş lafları var: Konsensüs alanı, örgütsel bilmem ne, katılımcı alafortanfoni...Bütün istekleri İstanbul'uve iktidarao kadar. Belediyede para var, onu daunutmayalım.Pardon, İmamoğlu İstanbul'un trafik sorununu çözecekmiş, haksızlık etmeyelim.