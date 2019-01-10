CHP'liler nisan ayında parti içinde kopacak olan büyük kavgaya hazırlanıyorlar. Eh, ne de olsa "kılıçlar çekildi, bu bir düello!"

Partinin sol kanadı birçok adaya, özellikle İmamoğlu'na tavır koyuyor... Açık açık da söylüyor bunu...

Solculuğu domuz yemek sanan hanım var ya, o işte...

Peki bunların şansı var mı? CHP sağa yatınca havasını alacak her zamanki gibi de, dönüp sola yatabilir mi?

Ecevit zamanında denemişti. İktidara da yaklaşmıştı.

Ecevit cahil bir adam olduğu için solculuğu "sloganlara" indirgemişti: Akgünlere!... Ak saygılar... Toprak işleyenin su kullananın...

Köylüleri gıdıklamak istiyordu. Milyonlarca şehirli de "su musluktan akıyor işte" diye şaşıyordu, "benim mi olacak, yani su parası almayacak mısınız?"

Başbakan olduğu birkaç kısa dönemde sol adına hiçbir şey yapmadı. Tam tersine, çalışan kitle onun yönetiminde çok ama çok ezildi (1978 eziyetini, 2001 krizini hatırlayın.)

Ondan ötesi lagalugaydı: Mavi gömlek... Willy Brandt kasketi... Güvercin uçurmaca... "Sev kardeşim" şarkısı... Hayat bayram olsa...

Şimdi bunlar Kılıçdaroğlu'nu devirip partiyi ele geçirebilirler mi?

Bir de Muharrem İnce gibi "siyasi ne idüğü belirsizler" var, "o gitsin ben geleyim"den öte bir şey söyleyebildikleri yok.

Gene de en küçük bir umutları olacaksa "sollarında" var.

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Lakin bunlar bir tuhaf: Hem Kemalist hem sosyalist.Kimisi "", kimisi ""...Bunun bir çelişki olduğunun hiçbir zaman farkına varamadılar, bundan sonra da varabileceklerini gösteren hiçbir ipucu yok.Bu çelişkili kimlikleriyle de hiçbir seçimi kazanabilmeleri mümkün değildir.Tam tersine, CHP sol kimliğiyle ortaya çıkarsa oyları büsbütün düşecektir.Domuz yemekle övünenler de, seçmenden hakettikleri "" görürler.Sosyalistler 1965 seçimlerinde, görüp görecekleri en yüksek oya, yüzde 3'e kadar çıkmışlardı ama onlar hiç olmazsa halka küfür etmiyorlardı...Hem solcu olduğunu iddia edeceksin, hem de iktidara gelince "" söyleyeceksin...Oyu kimden alacaksın, solculuğu kiminle ve kimin için yapacaksın?Fransa'dan halk mı getirteceksin?Görüldüğü gibi sol, CHP'ye destek değil köstektir.Çünkü bu partinin varlık nedeni ortadan kalkmıştır, "" yani "" otuzlu yıllarda yerine getirmiştir, artık kendi kendini feshetmesi gerekir.Hani, kendi kendini feshe zorladığı Serbest Fırka gibi.Ama şimdi onları kimse zorlamıyor. O, eski Türkiye'deydi.