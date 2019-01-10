CHP'liler nisan ayında parti içinde kopacak olan büyük kavgaya hazırlanıyorlar. Eh, ne de olsa "kılıçlar çekildi, bu bir düello!"
Partinin sol kanadı birçok adaya, özellikle İmamoğlu'na tavır koyuyor... Açık açık da söylüyor bunu...
Solculuğu domuz yemek sanan hanım var ya, o işte...
Peki bunların şansı var mı? CHP sağa yatınca havasını alacak her zamanki gibi de, dönüp sola yatabilir mi?
Ecevit zamanında denemişti. İktidara da yaklaşmıştı.
Ecevit cahil bir adam olduğu için solculuğu "sloganlara" indirgemişti: Akgünlere!... Ak saygılar... Toprak işleyenin su kullananın...
Köylüleri gıdıklamak istiyordu. Milyonlarca şehirli de "su musluktan akıyor işte" diye şaşıyordu, "benim mi olacak, yani su parası almayacak mısınız?"
Başbakan olduğu birkaç kısa dönemde sol adına hiçbir şey yapmadı. Tam tersine, çalışan kitle onun yönetiminde çok ama çok ezildi (1978 eziyetini, 2001 krizini hatırlayın.)
Ondan ötesi lagalugaydı: Mavi gömlek... Willy Brandt kasketi... Güvercin uçurmaca... "Sev kardeşim" şarkısı... Hayat bayram olsa...
Şimdi bunlar Kılıçdaroğlu'nu devirip partiyi ele geçirebilirler mi?
Bir de Muharrem İnce gibi "siyasi ne idüğü belirsizler" var, "o gitsin ben geleyim"den öte bir şey söyleyebildikleri yok.
Gene de en küçük bir umutları olacaksa "sollarında" var.