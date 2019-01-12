CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu "besmelesiz iş yapmayan" bir adammış ya, herhalde o açıdan birdenbire yakınlık duymuş, cumhurbaşkanımızı ziyaret etmiş. Oysa bazı besmelesizler Beştepe'nin yolunu bile bilmiyorlar.

Kendi parti başkanının Tayyip Erdoğan'a attığı iftiraları ve ettiği hakaretleri hiç mesele yapmamış...

Eskiden kaleci dururmuş, eh, cumhurbaşkanımızın da futbolculuğu var, böylece bir "ünsiyet peyda etmeye" çalışıyor.

Bu bir "meşruluk arama" çabasıdır.

Elhak adaylığı meşrudur, ona diyecek yok, ama "kamu vicdanında" da meşru olmaya çalışıyor...

Mütedeyyin seçmenin de oylarını çalacaklarını sanıyorlar ya, önemli olan "bak, cumhurbaşkanı da bizi adam yerine koydu" dedirtmek.

Bakalım bu ona kaç oy getirir?

CHP içindeki "şahinlerin" bu görüşmeden hoşlandıklarını hiç sanmıyoruz.

Laf aramızda, CHP İstanbul İl Başkanı'nın CHP adayına oy vereceğini de sanmıyoruz.

Çünkü Kılıçdaroğlu'nu partinin başından devirebilmenin yolu, bu yolun ilk adımı, İstanbul'u kaybetmekten geçiyor!

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Muvafık basın bu görüşmeye pek fazla önem vermedi.Muhalif basın, tam tersine, köpürtebildiği kadar köpürttü.Her türlü şirinliği denediler.İmamoğlu'nun Güngören'de bir köfteci dükkanı varmış...Tayyip Erdoğan 1994 yılında bir gün köfte yemeye gitmiş (tüh, yanında bira içmemiş!), İmamoğlu para almamış.Erdoğan'ın şimdi "" demesi üzerine de "" diye saçmasapan bircevap vermiş.Vay, ne samimi bir belediyeci... Hem köfteci...Fakat cumhurbaşkanımıza "" diyor, sosyal medya sapıkları gene köpürebilirler.İmamoğlu üstelik Erdoğan'a kitap da hediye etmiş: Beylikdüzü Belediyesi'nin yayınladığı "" diye bir kitap.Beylikdüzü'nde Sivas kökenliler mi çoğunlukta da onları gıdıklıyorlar?İmamoğlu, muhalif basının "" sorusuna "" diye cevap vermiş. Zaman içindeanlatmaktan çekinmezmiş...Seçime iki ay kalmış, proje için henüz erken!Çünkü ortada proje mroje yok.Genelgeçer laflar var: Katılımcı belediye, şeffaf bilmemne, demokratik alafortanfoni... Ayrıca da şeriat geliyeee, laiklik elden gidiyeee...Haa, bir de trafik sorununu çözecekmiş tabii.