Şu anda ülkemizde 3 milyon 622 bin Suriyeli var.

Faşistler "şu pis Araplar'a sınırdan girerken bir kravat taktıramadık" diye üzülüyorlar. Üstelik bunlar tıraş bile olmamışlar.

Bu 3 buçuk milyondan fazla kişinin 79 bin 820'si Türk vatandaşı olmuş.

Orada laf biter.

Hewan Abeylegesse'yi Elvan adıyla "devşirme Türk" yapıp koşturmaktan yüksünmeyenler, bu 80 bine yakın kişiyi de Türk olarak kabul etmek zorundadırlar. Tek şaşmaz ölçü "vatandaşlıktır"... Türk vatandaşı, Japon da olsa Türk'tür, Eskimo da olsa.

Mesut Özil'in Alman olduğu gibi... Kendinize pay çıkarmayı biliyorsunuz ama...

Bunlardan 53 bini seçimde oy kullanacak.

Senin ne kadar oy kullanma hakkın varsa, benim ne kadar hakkım varsa, onların da o kadar hakkı var. Ne eksik ne fazla.

Gerçi cahil ve kafasız bazı hanım kızlarımız bozulacaklar, "benim oyumla Suriyeli'nin oyu bir mi" diye huysuzlanacaklar ama bu böyle.

Bunların çoğu Mozart ya da Beethoven de dinlemiyor.

Gerçi bazı beton kafalı komünistler de dinlemiyorlar ama neyse... Onlar Zülfü Livaneli severler, Timur Selçuk da iş görür.

Bu Suriye kökenlilerden 410 bini burada doğmuş. 410 bin bebek...

Şimdilik bebek, yirmi yıl sonra Türk askeri.

Suriye kökenlilerin 1 buçuk milyondan fazlası da çocuk.

İşte yedi yaşındaki Emir... Bülbül gibi Türkçe konuşuyor, "Türkiye'de doğdum, Suriye'ye hiç gitmedim, annemle babam 'belki bir gün döneriz' diyorlar, ben burada mutluyum, arkadaşlarım var" demiş...

Hani bizim Almanya'da doğan ve Türkçe konuşamayan çocuklarımız gibi canım... Almanya'dan uzaklaşmaya hiç niyetli olmayanlar gibi.

Osmaniye'de yaşayan 13 yaşındaki Nesrin, "burayı çok sevdim, her yerde Atatürk fotoğrafları ve bayraklar var, annem Türk'le evlendi, ben de Türk'üm" demiş.

Nesrin mi?... Aaa, onların da isimleri bizimkiler gibiymiş... Aralarında Ahmet de var Mehmet de, Ayşe de var Fatma da...

Bunlar bizim gibi Müslüman çıktılar yahu!

Şimdi Nesrin'e, "evladım, o gördüğün Atatürk fotoğraflarına tapanlar var, onlar seni pis olarak kabul ediyorlar ve geri göndermek istiyorlar"ı nasıl anlatacağız?

Gene 13 yaşındaki Zehra, "ailem bir gün 'hadi geri dönüyoruz' dese ben gitmek istemem, Türkiye'de büyüdüm ve buraya çok alıştım, kendimi buraya ait hissediyorum" demiş...

Aaa, kızın adı Zehra yahu, tıpkı senin hala kızın gibi.

Sabriye 7 yaşında, "çok iyi Türkçe konuşamıyorum" diye yakınmış ama yakın zamanda konuşacak. "Suriye'yi hiç görmedim, ben Türkiyeli'yim" diyor.

Sabriye yahu... Tıpkı anan gibi, bacın gibi...

Kimdi o, Max Frisch miydi, "biz işçi çağırdık, insanlar geldi" demişti...

Biz de mülteci aldık, insanlar gelmiş meğer.

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Bu memlekette bir zamanlar kimsediye ağlamazdı.İttihatçılar hariç.Peki günümüzün İttihatçılar'ı bu Suriye kökenlileri ne yapacaklar, sabun mu?