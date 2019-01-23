Hatay'ın Belediye Başkanı Lütfi Savaş diye birisi varmış... Kendisi CHP'liymiş... Şimdi de yeniden adaymış... Hayırlı olsun.

Bu Lütfi Savaş geçen gün bir laf etmiş. Demiş ki:

"Reyhanlı, Yayladağ, Altınözü ilçelerimizde bir Suriyeli çıkıp 'ben başkan adayıyım' dese şu an kazanabilecek durumda! Beş sene sonra Kırıkhan'ı, on sene sonra Hatay'ı (yani merkezi) kazanabilecek durumda olacak."

Eyvah, CHP gidiyor, AKP geliyor... Suriyeliler "kafadan AKP'li" olduklarına göre...

Kravat takmayan, tıraş olmayan pisler(!) geliyorlar.

Korkmayın, ırzınıza geçmezler.

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