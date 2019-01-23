Hatay'ın Belediye Başkanı Lütfi Savaş diye birisi varmış... Kendisi CHP'liymiş... Şimdi de yeniden adaymış... Hayırlı olsun.***
Bu Lütfi Savaş geçen gün bir laf etmiş. Demiş ki:
"Reyhanlı, Yayladağ, Altınözü ilçelerimizde bir Suriyeli çıkıp 'ben başkan adayıyım' dese şu an kazanabilecek durumda! Beş sene sonra Kırıkhan'ı, on sene sonra Hatay'ı (yani merkezi) kazanabilecek durumda olacak."
Eyvah, CHP gidiyor, AKP geliyor... Suriyeliler "kafadan AKP'li" olduklarına göre...
Kravat takmayan, tıraş olmayan pisler(!) geliyorlar.
Korkmayın, ırzınıza geçmezler.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
da ona cevap vermiş.
CHP sözcüsü, ailece bürokrat ve aileden CHP'li, "Ankara memurunun dibi
" Faik Öztrak
buna ateş püskürüyor.
Seçilmiş adama laf etmek atanmışın haddi değilmiş.
Çünkü Süleyman Soylu önceleri Trabzon, sonra da İstanbul milletvekili değil, gökten zembille inmiş.
"Yerini bil
" diyor Öztrak... Bir İçişleri Bakanı, koskoca bir taşra belediye reisinin karşısında haddini ve yerini bilecek.
Lütfi Bey "milli iradeyi temsil ediyormuş
"... Süleyman Bey de uzaylıların iradesini herhalde.
Üstelik Hatay Atatürk'ün "müstesna
" şehriymiş ya, orada "Arap çorap
" adamdan sayılmıyor demek ki. Eyvah, bir de utanmadan geliyorlar.***
Evet, on sene sonra değil, isterse şimdi de, bir Suriyeli göçmen belediye başkanlığına aday olabilir. Kazanırsa başkan da olur. Ama en kıytırık beldenin, ama büyükşehirin.
Tabii Türk vatandaşı olmak kaydıyla.
Kazanırsa, İstanbul'un başına bile geçebilir. Suriye
kökenli bir vatandaş milletvekili de olabilir.
Hem de olmalıdır: Dört milyona yakın Suriye kökenlinin meclisimizde bir "yankısı
", bazı temsilcileri olması gerekmez mi?
Suriye kökenli bir vatandaş, gerekli şartlara uygunsa, cumhurbaşkanı bile olabilir!
Elbette bu çok çok düşük bir ihtimaldir ama "legal
"dir.
Kökene bakılmaz, bakılamaz.
Almanya'da Türkler siyasete girdikleri, hele başarı kazandıkları zaman dünyalar sizin oluyor... Alman Parlamentosu'nda Türk milletvekilleri olması koltuklarınızı kabartıyor... Eyalet hükümetlerinde bakan olurlarsa sevinçten uçacaksınız, hele federal hükümete girerlerse çıldırmak üzere...
Muhterem Türk faşistleri... Alman faşistleri "Türkler'i istemeyiz
" dedikleri zaman da kıyameti koparıyorsunuz...
Peki sizin yaptığınızın adı nedir?
İnsanları kökenlerine göre ayırmak, bölmek, ötekileştirmek, üstelik "eyvah, geliyorlar
" diye ortalığı bulandırmak ırkçılık ve faşizm değilse nedir?
Biz hiç "Dersimli Kürt bebesinin CHP'nin başında ne işi var
" dedik mi?