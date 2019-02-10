Hoşgelişler ola, yeni bir Atatürk filmi yoldaymış. Ne ki, bu, bir zamanlar bazı uyanıkların "Genelkurmay'ı kafaya alıp muhtemel bir darbe sonrası sivil başbakan olarak atanma umuduyla" kalkıştıkları gibilerden bir iş değil. (Bu kadarını söylüyorum, Babıali anlar.)

Bu film Atatürk'ün hayatından yalnızca bir kesimi, Bandırma vapurunun yolculuğunu anlatacakmış.

Keşke Peter Weir'e çektirseydiniz, "deniz filmlerinde" uzmandır.

Ama Atatürk'ü de Ed Harris oynayacak, o şartla! Gerçi yaşı geçti ama...

Hayır, Abdullah Oğuz çekiyormuş, Atatürk'ü de Halit Ergenç oynuyor.

Rutkay'ın da yaşı geçtiği için o oynayamıyor, kendisi şimdi Mozart dinliyor. (Mu?)

Halit Ergenç Atatürk'e hiç benzemiyor ama zararı yok. Rutkay benziyor muydu?

Atatürk'ün "karayağız ve davudi sesli" olması arzu ediliyor, gerçeğe uymasa da olur.

Bunlar bu kafayla günün birinde "uzun boylu ve lepiska saçlı Napoleon" filmi de yaparlar, hiç şaşmam.

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Bu memleket çok şükür bir zamanlar anayasa emri gibi olandıngıllığından kurtuldu.Eskiden yasaktı. Atatürk'ün, örneğin Ordu Foto Film Merkezi Komutanı Albay Nusret Eraslan'ın çektiğifilmindegösterilemiyor, yalnızca sesi duyuluyordu.Ses elbette Agah Hün'e aitti. Merhum, Yeşilçam'ınfilmlerinde de din büyüklerini canlandırırdı.Atatürk'e peygamber muamelesi yapılan o Çanakkale filmindedüşüncesiyle Ajda Pekkan'a da yer verilmişti...Artık Atatürk gündelik hayatta da canlandırılabiliyor.Örneğin, 19 Mayıs müsamerelerinde, Dolmabahçe rıhtımından Bandırma vapuruna çıkmak için Osmanlı üniformasıyla motora binen bir çocukdiye demeç veriyor...Bakalım bu sene o oyuncu çocukdemeye cüret eder mi?Bendeniz şimdidiyecek olan ilk dıngılı meraklabekliyorum!Çünkü buna benzer şeyler yaşandı.Dandik bir kitap yazan ama maalesef iki bin beş yüz liraya satamayan şimdi rahmetlik bir yazarımız,demişti...Bu açıdan Halit Ergenç ne durumdadır? Uygun mudur?Rutkay'ı hiç sormuyorum.