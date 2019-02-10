Hoşgelişler ola, yeni bir Atatürk filmi yoldaymış. Ne ki, bu, bir zamanlar bazı uyanıkların "Genelkurmay'ı kafaya alıp muhtemel bir darbe sonrası sivil başbakan olarak atanma umuduyla" kalkıştıkları gibilerden bir iş değil. (Bu kadarını söylüyorum, Babıali anlar.)***
Bu film Atatürk'ün hayatından yalnızca bir kesimi, Bandırma vapurunun yolculuğunu anlatacakmış.
Keşke Peter Weir'e çektirseydiniz, "deniz filmlerinde" uzmandır.
Ama Atatürk'ü de Ed Harris oynayacak, o şartla! Gerçi yaşı geçti ama...
Hayır, Abdullah Oğuz çekiyormuş, Atatürk'ü de Halit Ergenç oynuyor.
Rutkay'ın da yaşı geçtiği için o oynayamıyor, kendisi şimdi Mozart dinliyor. (Mu?)
Halit Ergenç Atatürk'e hiç benzemiyor ama zararı yok. Rutkay benziyor muydu?
Atatürk'ün "karayağız ve davudi sesli" olması arzu ediliyor, gerçeğe uymasa da olur.
Bunlar bu kafayla günün birinde "uzun boylu ve lepiska saçlı Napoleon" filmi de yaparlar, hiç şaşmam.
Bu memleket çok şükür bir zamanlar anayasa emri gibi olan "Atatürk bir filmde canlandırılamaz"
dıngıllığından kurtuldu.
Eskiden yasaktı. Atatürk'ün, örneğin Ordu Foto Film Merkezi Komutanı Albay Nusret Eraslan'ın çektiği "Çanakkale Arslanları"
filminde "sureti"
gösterilemiyor, yalnızca sesi duyuluyordu.
Ses elbette Agah Hün'e aitti. Merhum, Yeşilçam'ın "İslami"
filmlerinde de din büyüklerini canlandırırdı.
Atatürk'e peygamber muamelesi yapılan o Çanakkale filminde "içinde kadın unsuru da olsun"
düşüncesiyle Ajda Pekkan'a da yer verilmişti...
Artık Atatürk gündelik hayatta da canlandırılabiliyor.
Örneğin, 19 Mayıs müsamerelerinde, Dolmabahçe rıhtımından Bandırma vapuruna çıkmak için Osmanlı üniformasıyla motora binen bir çocuk "Samsun'a şeriatçılarla savaşmaya gidiyorum"
diye demeç veriyor...
Bakalım bu sene o oyuncu çocuk "şu iki bin beş yüz liradan bir sakal da bana atın"
demeye cüret eder mi?***
Bendeniz şimdi "Kanuni Sultan Süleyman'ı oynayan adam Atatürk'ü oynayamaz"
diyecek olan ilk dıngılı merakla
bekliyorum!
Çünkü buna benzer şeyler yaşandı.
Dandik bir kitap yazan ama maalesef iki bin beş yüz liraya satamayan şimdi rahmetlik bir yazarımız, "Atatürk'ü canlandıracak oyuncunun içkisi, sigarası, kumarı, gece hayatı, kötü alışkanlıkları olmamalı"
demişti...
Bu açıdan Halit Ergenç ne durumdadır? Uygun mudur?
Rutkay'ı hiç sormuyorum.