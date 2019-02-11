Türk basını bana ağır geliyor.

Şöyle "hafif" şeyler yazsalar okuyacağım ama içerik çok yüklü. Kafam yoruluyor.

Hepsi de ülkemizi çok yakından ilgilendiren çarpıcı dış haberler mesela...

Bakın ne olmuş: Veto yemiş, adaylıktan çekilmiş...

CHP'de mi?

Hayır, Tayland'da.

Bunların bir prensesi varmış, Canan Kaftancıoğlu demedik, Ubolratana Mahidol...

Bir de kralları var tabii, Vajiralongkorn...

(Vajinayla ilgisi yok, saçmalamayın.)

Bu prensesi, Thai Raksa Chart Partisi (TRCP), başbakanlığa aday göstermiş.

Fakat kraldan fırça yemişler.

Vajiralongkorn'un uyarısı üzerine Thai Raksa Chart da Ubolratana Mahidol'u aday göstermekten vazgeçmiş.

Cümleyi okumak zor mu geldi?

Tayland basınında Kılıçdaroğlu, İnce ve Soyer haberleri çıkıyorsa, hiç şüphesiz o da onlara zor geliyor.

Siyasi haberler çok sıkıcı.

O zaman eğlenceli magazin haberlerine dönelim.

Tayland'ın Acun'u kim, Şeyma'sı kim bilemiyoruz. Biz haberi İngiltere'den verelim.

Londra Hayvanat Bahçesi'nde çiftleştirilmek amacıyla aynı kafese konulan Sumatra kaplanlarının "flört çabası" kötü bitmiş. Buna flört çabası deniyormuş. Demek ki çiftleşseler Türk basını "nikahları kıyıldı" yazacak.

Kötü bitmiş, çünkü efendim, erkek kaplan Asım, kafesine getirilen dişi kaplan Melati'yi yemiş.

Yok, yememiş ama öldürmüş.

Yiyemeden elinden almışlar.

Erkeğin adı vallahi Asım.

"Tuncer enişte" gibi bir herif...

Damat adayı 10, gelin adayı 7 yaşındaymış.

İşte bir "erken evlilik" dramı daha...

Daha çarpıcı haberlerimiz de var.

Rusya'da, domuz ağılında yığılıp kalan elli altı yaşındaki bir kadını, beslediği domuzların yediği açıklanmış.

Cesedini bulan kocası fenalaşmış.

Kadının domuzlara yem verirken baygınlık geçirdiği sanılıyormuş.

Haberde kadının adı yok. Zaten nerede var ki ağabey?

Var, var, bakın nerede var:

Sevilla'da Uluslararası Flamenco Moda Şovu etkinliğinde modacı Ana Moron'un birbirinden şık tasarımları sergilenmiş. Gazete, gösterinin ana teması olan doğanın dört elementinin "ateş, su, toprak ve hava olduğunu" söylüyor ki, Muharrem İnce'den bile kırık not alır. Muhalif basın şu adamı cumhurbaşkanı yapabilseydi arada ne güzel fizik kimya falan da öğrenecekti.

Öte yandan, Japon tasarımcı Tomo Koizumi de (Shinji Kagawa değil) bu yılın sonbahar ve kış modellerinin tanıtımını yapmış. Tanıtıma ünlü mankenler Bella Hadid, Emily Ratajkowski ve Gwendoline Christie de katılmışlar.

Muazzez İlmiye Çığ'a bu haberde uygun bir yer bulunamamış.

Bu kadar yaman bir basında "tirajlar" niçin düşüyor, bilemiyorum Altan.