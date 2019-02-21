Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz" diyor...

İnanırım, çünkü gerçekte hangi partiye ait olduğu tam olarak bilinemeyen Ankara belediyesi adayları Mansur Yavaş da "Ulus'u Prag gibi yapacağız" demiş.

Herhalde Atatürk heykelinin karşısına koca bir katedral inşa edecek. Yoksa Hacı Bayram Camii'ni katedrale mi çevirecek?

Bir tek katedralle Prag olunmayacağına göre, bir tane de Çankırı yoluna... Biri Tyn, öteki Ermiş Vitus...

Bunlarda ibadet edecek Katolikleri de herhalde ithal eder.

Lakin, bunları nasıl eskitecek?

Öyle pırıl pırıl, yepyeni Prag olmaz. Prag'ın tadını veren eskiliğidir.

Bir de Karl Köprüsü lazım.

Sıhhiye Köprüsü'nü çeşitli heykellerle bezeyip Karl Köprüsü'ne uyduralım ama altına bir de nehir ister. (O köprünün üstünde bir de "göbekli Türk" heykeli vardır, sakın onu yapmayın.)

Bulvardan doğru hortumla su mu akıtalım da Vltava'ya benzesin? İki de ördek koyarız...

Yok canım, Mansur Yavaş, Ulus'u "cumhuriyet döneminin eserlerini yeniden canlandırarak" Prag'a benzetecekmiş...

Ne yani, bunlar ölü müymüş?

Ne çabuk ölmüşler?

Tövbe estağfirullah, Atatürk heykelinin kaşını gözünü değiştirip onu Wenceslas Anıtı'na mı benzetecek? (İkisi de at üstünde ya...)

Kokoreççi Özdemir'i de "La Degustation Boheme Bourgeoise" yaparsınız.

Hergele Meydanı da "old town square" olur tabii bu durumda.

"Yaşanmaz bu memlekette" deyip Türkiye'den kaçmak isteyen kansızların zahmete girmelerine hiç gerek kalmadı...

Pasaport yok, vize yok, oturma izni yok, çalışma izni yok, git Prag'a yerleş!

Gerçi bu Prag biraz "Turkish Prague" ama zarar da yok.

Orada benim mimarisini çok sevdiğim bir barok kilise vardır, Ermiş Nicholas...

Aynısını yaparsanız oturmayı ben de düşünebilirim ama içine papaz da bulacaksınız.

Muhalefet saflarında vardır.

Şöyle ak saçlı falan.

***

CHP'nin bu "" girişimi olumludurama yetersizdir.Başka illerimize de elinin değmesi şarttır.Örneğin Kayseri'ye dört dörtlük bir liman projesi, AK Parti yönetiminden ihale alamamış küskün müteahhitleri beklemelidir...Erzurum da halkın yararlanacağı, her keseye uygun ""larla donatılabilir.Denize girmek onların da hakkıdır.Bodrum'a bir kayak merkezi...Amasya'ya elma fabrikası...Hakkari'ye de uzay üssü.Siz bunları hele bir ortaya atın, oy verecek eşek nasıl olsa çıkacaktır.YouTube'da "dolanıyormuş, o kitleyi de yabanaatmayın.