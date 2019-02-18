Mustafa Sarıgül'ün arkasından birkaç belediyeci daha DSP'ye geçince umutlananlar da oldu bozulanlar da...***
Bozulanlar elbette "CHP'nin oylarını kıracak" diye korkuyorlar.
Kıracak mı? Elbette kıracak.
Peki kazanır mı? Bilemeyiz.
Alt tarafı ilçelerden bir ilçedir sözkonusu olan, kazansa bize ne, kaybetse bize ne?
Aslına bakarsanız, DSP'nin bizzat kendisi de CHP oylarını kırmak için Ecevit'in "dizayn" ettiği bir proje partisidir.
Ecevit 1980 darbesinden sonra eski partisiyle bütün bağlarını koparmış, "CHP'ye acımayın" diyecek kadar da ileri gitmişti.
Hem Ecevit ismiyle, hem de seçmenin "Apo'yu Ecevit yakaladı" yanılgısıyla 1999 seçimlerinde CHP'yi meclis dışına itti, iktidar olamasa bile iktidar ortağı dahi oldu.
Sonrasını, 2001 yılının acılarını çekenler pek iyi bilirler.
Erken seçime gitmek zorunda kalınca da, Ecevit dilimize yeni bir boyut katarak "kendi kendimize intihar ettik" demişti... Elhak kültürlü adamdı, lise diploması bile vardı.
DSP, Ecevit'in ölümüyle ve CHP'nin toparlanmasıyla, bekleneceği üzere kapanmadı, bir siyaset ucubesi olarak varlığını sürdürdü: Ecevit'siz Ecevit partisi...
Şimdi de "Ecevit'siz Sarıgül partisi
" olma
yolundadır diyecektim ama,
hiç belli olmaz, ucunda siyasi
çıkar görürse Sarıgül yarın
Selamet Partisi'ne bile geçiverir.
Bakarsınız DSP'nin başına gelmiş, ya da bakarsınız gene başına geçmek üzere CHP'ye dönmüş!
Peki, bu kaymalar DSP'yi ayağa kaldırır mı?
Hiç sanmayız. Sonuçta bu bir belediye seçimidir, genel seçime daha dört sene var.
DSP'nin oy oranlarını hatırlamak için Internet'e bakıyorum, o kadar önemsiz ki tablolara bile koymamışlar.
Muhalif basının çok değerli mensupları... Adamlara boşuna ümit vermeyiniz...
CHP'yi korkutmayı da boşuna denemeyiniz. Kılıçdaroğlu
ilkesiz ve korkusuzdur.
***
Asıl merak ettiğim, DSP'nin neresinin solcu olduğudur.
Demokratik olmasına demokratik diyelim de, solla ilgisi nedir?
"Lafola bir Köykent kuralım da Ecevit mutlu olsun
" demek solsa...
Hele hele IMF'ye teslim olmak ve bürokratların öteden beri pek sevdikleri "çıpalı döviz kuru
" politikasıyla memleketi on sekiz sene sonra bile unutamadığımız bir ekonomik krize sürüklemek solsa...
Mustafa Sarıgül solsa...
Eh, o zaman DSP de soldur.
Ciddi olalım: Ne CHP soldur ne de DSP.
Sol politikaları gene AKP uyguluyor. Onun için de bütün seçimleri kazanıyor.
Bürokrasi iktidara geri dönmeyecektir, ne CHP şapkasıyla, ne DSP şapkasıyla.
Ama muhalif basın "solculuk edelim
" kandırmacasıyla
çemkirmeyi sürdürecektir.
"Tirajlarına
" bakarsanız da halkın onları ne kadar ciddiye aldığını anlarsınız.