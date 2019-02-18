Mustafa Sarıgül'ün arkasından birkaç belediyeci daha DSP'ye geçince umutlananlar da oldu bozulanlar da...

Bozulanlar elbette "CHP'nin oylarını kıracak" diye korkuyorlar.

Kıracak mı? Elbette kıracak.

Peki kazanır mı? Bilemeyiz.

Alt tarafı ilçelerden bir ilçedir sözkonusu olan, kazansa bize ne, kaybetse bize ne?

Aslına bakarsanız, DSP'nin bizzat kendisi de CHP oylarını kırmak için Ecevit'in "dizayn" ettiği bir proje partisidir.

Ecevit 1980 darbesinden sonra eski partisiyle bütün bağlarını koparmış, "CHP'ye acımayın" diyecek kadar da ileri gitmişti.

Hem Ecevit ismiyle, hem de seçmenin "Apo'yu Ecevit yakaladı" yanılgısıyla 1999 seçimlerinde CHP'yi meclis dışına itti, iktidar olamasa bile iktidar ortağı dahi oldu.

Sonrasını, 2001 yılının acılarını çekenler pek iyi bilirler.

Erken seçime gitmek zorunda kalınca da, Ecevit dilimize yeni bir boyut katarak "kendi kendimize intihar ettik" demişti... Elhak kültürlü adamdı, lise diploması bile vardı.

***

***