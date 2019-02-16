Asla değildi.

Atatürkçülük gevşek anlamda bir dünya görüşü, "muasır medeniyet seviyesine" ulaşmak isteyen bir temenni ve çabadır.

Kemalizm de, bunun dondurulmuş, bir "ideoloji" kalıbına dökülmüş, tek parti diktasına meşruluk kazandırmak isteyen faşist formülüdür.

Atatürk Kemalist değildi. Kemalist olanlar İsmet İnönü, Recep Peker, Falih Rıfkı Atay ve benzerleridir.

Atatürk sosyaldemokrat da değildi.

Bugüne kadar yazılmış en iyi Atatürk biyografisinin sahibi Andrew Mango (ama kitabını kerizlere iki bin beş yüz liraya satmıyor, insan evladına yalnızca elli lira), onun bir sosyal reformcu "olmadığını" ısrarla söylüyor.

Altmışlı yıllarda Ecevit'in ortaya attığı moda deyimle, Atatürk bir "üstyapı" devrimcisidir...

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Bu gibi konularda kıtır atmayı çok seven Cumhuriyet Halk Partisi, bir kitapçık yayınlamış.Adı, ""...Demek ki sevginin radikal cinsi de varmış.Bir zamanlar bu isimde bir "" vardı, reklamlarında radikal örneği olarak Zeki Müren'i kullanıyordu, bu da böyle bir şey mi?Kılıçdaroğlu'nun "" olduğunu iddiaedenler, şimdi de "" diyorlar.Eee? Ne mana?Şu: Cumhuriyetçi Parti kurarsan, sistemde "" de bulunabileceğini baştan kabul ediyorsun...Peki bunun günümüzün parti çekişmeleriyle ne ilgisi var?Hiçbir ilgisi yok. Maksat laf olsun, kitapçık dolsun." gibi bir" örneğiyani. (Totoloji,sözün gereksiz,hiçbir ek bilgiiçermeyen boşkullanımıdır vede mantıkta hiçmakbul değildir,hatta alay konusudur.)Bu gereksiz zevzekliktensonra asıl "" bölümgeliyor:"...Yok yahu?Atatürk'ün bugün nasıl olup da geleceği ayrı bir zevzek tartışmasıdır ya... (Samsun'a da tekrar çıkacakmış.)Onu geçelim, tamirci çıraklarının ve maden işçilerinin yanında olacağını nereden biliyorsunuz? ("" olsun diye AVM çalışanlarını da katmışlar.)Öyleyse niçin kendi döneminde olmamış?Atatürk devrinde, çalışanın ne grev hakkı vardı, ne sendika hakkı, ne de parti kurma hakkı. Memur olmayana hiçbir güvence yoktu.Hadi utanmayın utanmayın, belediye seçimi öncesinde kurduğunuz adı konmamış ittifak doğrultusunda "" da deyin de tükürelim.