Saraçhane Parkı'nda kutlamışlar. Bu soğukta. Hiç olmazsa şöyle ısıtmalı bir spor salonu falan bulsalardı...

Kendi "tesisleri" olmadığına göre, kiralasalardı...

Hani nerede salonlar, kitaplıklar, spor alanları, kreşler, sağlık yurtları, barınma evleri, aşevleri... Sendikanın emekçiye "doğrudan" hizmetleri...

Yok. Ama sorarsanız devrim yapacaklar.

Geçen gün bir manyak "devrim yakındır yoldaşlar, hazırlıklı olalım" diyordu ya...

Eh, bunlar da devrimin öncüleri ya...

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu. Elli ikinci kuruluş yıldönümünü kutlamış.

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