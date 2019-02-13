Cumhuriyet Halk Partisi'nin Maltepe ilçe örgütü bir yürüyüş başlatmış...

İzmit'e ulaşmışlardı, herhalde daha da ilerlediler. Kışta kıyamette bakalım Ankara'ya ne zaman varırlar?

Bu bir tersten yürüyüş... Ateş püskürüyorlar...

Kılıçdaroğlu'nun, Hüsamettin Cindoruk'un aklıyla Ankara'dan İstanbul'a bir gözboyama yürüyüşü yapmış olmasının "cevabı" veriliyor: Adı, "iadeli taahhütlü adalet yürüyüşü"...

Bu yürüyüşte Rutkay Aziz ve arkadaşları yok, adalet oyunu diye saçmasapan bir tiyatro eseri sergilemeyecekler.

Neyse ki, Maltepe örgütü de "Çanakkale'ye adalet tanrıçasının heykelini dikeceğiz" diye bir kıtır atmayacak, Kemal Bey gibi madara olmayacak.

Ama sorarsanız Kemal Bey madara olmamıştı ki...

İnsanın ar damarının çatlayabilmesi için önce böyle bir damara sahip olması gerekir.

Yanlarına bolca Batticon da aldılar mı bilmem artık.

Ne yazık ki muhalif basın bu yürüyüşe öteki yürüyüş gibi çanak tutmayacak, elinden geldiği kadar görmezden gelecek.

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