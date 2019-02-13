Cumhuriyet Halk Partisi'nin Maltepe ilçe örgütü bir yürüyüş başlatmış...***
İzmit'e ulaşmışlardı, herhalde daha da ilerlediler. Kışta kıyamette bakalım Ankara'ya ne zaman varırlar?
Bu bir tersten yürüyüş... Ateş püskürüyorlar...
Kılıçdaroğlu'nun, Hüsamettin Cindoruk'un aklıyla Ankara'dan İstanbul'a bir gözboyama yürüyüşü yapmış olmasının "cevabı" veriliyor: Adı, "iadeli taahhütlü adalet yürüyüşü"...
Bu yürüyüşte Rutkay Aziz ve arkadaşları yok, adalet oyunu diye saçmasapan bir tiyatro eseri sergilemeyecekler.
Neyse ki, Maltepe örgütü de "Çanakkale'ye adalet tanrıçasının heykelini dikeceğiz" diye bir kıtır atmayacak, Kemal Bey gibi madara olmayacak.
Ama sorarsanız Kemal Bey madara olmamıştı ki...
İnsanın ar damarının çatlayabilmesi için önce böyle bir damara sahip olması gerekir.
Yanlarına bolca Batticon da aldılar mı bilmem artık.
Ne yazık ki muhalif basın bu yürüyüşe öteki yürüyüş gibi çanak tutmayacak, elinden geldiği kadar görmezden gelecek.
Parti içi muhalifler, partinin "kuruluş ideolojisine" geri dönmesini istiyorlar...
Fabrika ayarları yani.
Kurtuluş Savaşı'na katılmış hatta onu yönetmiş olan asker ve sivil bürokratların, meydanı "meclis içi muhalefete"
yani "ikinci gruba"
bırakmamak için Ankara'dan emirle kurdukları parti...
Günümüzde böyle babayiğitler mi var ki CHP
titreyip aslına dönecek? Savaştan çıktık da bizim mi haberimiz yok?
Günümüzde, o yirmi yedi yıllık diktanın şehvetiyle ağızları sulanan, o "altın devri"
bir türlü unutamayan yorgun bürokrat eskileri var.
Ama artık güçlü bir burjuvazi de var, sanayi de.
Daha önemlisi, oylarıyla iktidar kurup iktidar değiştirebilen, demokrasinin tadını almış, gücünün farkına varmış bir halk kitlesi var.
Sınıflar çoktan oluştu yani...
Halk tüketimin de tadını aldı. Artık hiç kimseyi "otarşi politikasına"
da yatıramazsınız.
Siz hangi Türkiye'de yaşıyorsunuz ki hangi Türkiye'ye dönmek istiyorsunuz?
Üstelik partinizde sizden başka türlü çeşitli "fraksiyonlar"
da var: Kürtçüler, sosyaldemokratlar, sosyalistler, komünistler
.
Asıl ağır basanlar da, Kılıçdaroğlu yönetiminde goygoycular ve siyasi haybeciler!
Yani hiçbir şansınız yok. Ayrılıp başka bir parti kurmaya kalksanız, yüzde 20 de çıkmaz.***
Hayırlısıyla Ankara'ya varınız, genel merkeze ulaşıp, kadrolu parti kedisi Şero'ya İzmit'ten geçerken aldığınız pişmaniyeyi ikram ediniz. Yürüyüş bir işe yaramış olsun.
Pişmaniyeyi asıl yemesi gerekenler de herhalde kurultayda iskemlenin üstüne çıkıp göbek atanlardır.