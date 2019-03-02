Cumhurbaşkanı anketlere güvenmediğini açıkladı.

Hiç kimse güvenmiyor. Muhalifi de muvafıkı da.

Öyleyse niçin "anket yapılsın anket" diye ısrar ediliyor?

İyi kötü bir anketin maliyeti en az 450 bin lira... Şimdi başlayıp seçime kadar her hafta yenilesen, yaptırana iki milyon yazar...

Çocuklar da üç beş kuruş kazansınlar... Öyle mi?

Hem muhalif gazeteye ekmek çıksın, "CHP önde gidiyor" diye balon uçurabilsinler, hem de arkadaşlar yollarını bulsunlar... Nasıl olsa parayı parti verecek...

Kılıçdaroğlu'nun eli rahatmış... Çünkü anketler CHP'nin oylarını arttıracağını gösteriyormuş... Eh, o da kürsüye çıkıp, kurultaycı takımına "işte oyları arttırdık ya, daha ne istiyorsunuz" diyecekmiş...

Oy oranını bilmem ama Kemal Bey'in her durumda "biz kazandık" diyeceği kesindir.

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