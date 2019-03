Kerizlerin sırtından çıkar sağlamak için çeşitli yollar var.

Bunlardan biri eskiden "köylü dayıya kule satmak, tramvay satmak" şeklinde ortaya çıkardı... Şimdilerde, kendine başkomiser süsü vererek kerize bankadan para çektirmek ve altın bozdurtmak, sonra da parayı torbaya koyup getirmesini istemek şekline dönüşen, klasik dolandırıcılık...

Ünlü dolandırıcı Raki bu saftırıklara "kunduz" derdi.

Bu iş bir ara "bayan başbakanı arayıp örtülü ödenekten sakal atmasını sağlamak" şeklinde de ortaya çıkmıştı.

Daha ince ve "nisbeten masum" yöntemler de var. Yasa dışı değil, "yasa içi" ama sakil.

Biri, kunduzun Kemalist cinsine cicili bicili dandik kitapları binlerce liraya sokmak...

Bir diğeri, şu bir türlü bitmek bilmeyen Baba Vanga muhabbeti. "Baba" deyimi sizi yanılmasın, Slav dillerinde "yaşlı teyze" demek.

Doğrudan para getirmiyor ama "tıklatma" yöntemiyle "reyting" getiriyor. Bu da eninde sonunda reklam almayı sağlıyor.

1996'da ölen kör kahin Vanga Nine her şeyi önceden biliyormuş. Kursk denizaltısının batacağını da bilmiş, Brexit'i de.

Vallahi Nostradamus da Papa'nın vurulacağını bilmişti ona bakarsanız. Nostradamus hem "eski Fransızca" hem de çok kapalı şekilde yazmış olduğu için her yana çekilebiliyor (Hitler'i de bilmiş ama Hister demiş...)

Vanga üstü kapalı falan değil, dan diye söylemiş.

Gerçi "2043 yılında bütün dünya komünist olacak" gibi iddiaları da var ama bu konuda Internet siteleri de bölünmüş durumda. Bazıları "2043'te bütün dünya Müslüman olacak, daha sonra, 2076'da da komünist" diyorlar, bazıları tam tersini. Artık meşrebinize kalmış.

Sonrasına da uç gitsin, nasıl olsa hiçbirimiz göremeyiz. İki bin bilmem kaçta Mars'ta kurulmuş bir koloni başkaldıracak ve dünyadan bağımsızlığını isteyecek...

Güneş soğuyacak da onu ısıtmaya çalışacağız, falan filan.

***

Şaka bir yana,, yanişeklinde ciddi endişelerde var.Eğitimi ve aklı kıt Amerikan ergenlerininkadar gülünç değil bu mesele.2008 yılında Amerika'nın girdiği ve dalga dalga bütün dünyayı vuran, bir türlü de tam atlatılamamış ekonomik kriz, 1929 krizi gibi korkunç sonuçlara yol açar mı?Son dünya savaşında yenilmiş ama asla ölmemiş olan faşizm, birçok ülkede iyi kötü kontrol altında tutulduğu halde yeniden iktidara gelir mi?Liberalizm gerçekten çöktü mü? Yerini ne doldurur?Böylece biz de kendi otuzlu yıllarımıza,politikasına döner ve neredeyse koca bir yüzyılı çöpe atar mıyız? Kendimize yazık eder miyiz?Kafa yorulması gereken sorunlar bunlar.Ama kimileri dediye bekleşiyorlar.Bunlara takılmayın ki iki bin beş yüz liranız da cebinizde kalsın.