Belki bilmezsiniz ama Önder Aksakal diye bir parti başkanı var.

"Bilmezsiniz" deyince aslında laf bitti ama biz devam edelim.

Sayın Aksakal, DSP'nin genel başkanı.

DSP bir tabela partisi...

Ecevit'in Deniz Baykal'a inat niyetine kurduğu, bundan yirmi yıl önce iktidar ortağı bile olmuş (1999 seçimlerinde en çok oyu almıştı, o kadar ki CHP meclis dışında kalmıştı), fakat 2001 krizi üzerine şapa oturmuş ve Ecevit'le birlikte de tarihe karışmış bir "hatıra"... Bir müze parçası...

DSP artık seçim sonuçlarını gösteren tablonun "diğer" bölümünde geçiyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de "şan şeref olsun" diye bile aday gösterememişti.

Fakat dükkanı kapatmadılar, direndiler.

İşte bu DSP son günlerde heyecanlandı...

Başta Mustafa Sarıgül olmak üzere Kemal Bey'le papaz olan birçok CHP'linin DSP'ye geçmesi onlarda bir umut yarattı: Acaba mı?...

Önder Aksakal da kıymete bindi, gazetelerde resimleri falan çıkmaya başladı (hiç olmazsa yüzünü gördük), şimdi artık atıp tutabiliyor.

"Hedefimiz 2023'te ana muhalefet partisi olmak" demiş.

İyi bari. "Hedefimiz iktidara gelmek" deseydi şu karlı ve soğuk günlerde sımsıcak bir şaka olurdu, hep gülerdik...

Olur da, o arada Amerika'dan "büyük bir kıyak" gelir mi?

Amerika Apo'yu paketleyip bize teslim etmiş, seçmen de onu Ecevit'in yakaladığını sanıp oylarını yağdırmıştı...

Hatta şimdi şimdi, bunun bir "al Apo'yu ver Feto'yu" pazarlığının sonucu bile olabileceği tartışılıyor...

Şimdi de bizi ancak Fetullah keser! Can Dündar falan hafif kalır.

Şimdi de Fetullah'ı getirip Önder Bey'in önüne atarlar mı? İyi ama Önder Bey nesiyle "ben yakaladım" diyebilir? Mümkün değil.

Öbür türlü... Nasıl olacak, ne olacak da en az yüzde 20'lik bir kitle hürp diye bu tarafa kayacak?

CHP içinde "gayrımemnun" çok tabii ama "ortalama CHP seçmeni" acaba gerçekten gayrımemnun mu? Hani şu, Kemal Bey'in deyimiyle "tıpış tıpış gidip oyunu veren" kemikleşmiş kitle?

Belediye seçimi bize bunun ipucunu verecektir.

Mustafa Sarıgül'e de güvenmesinler. Onun borusu ancak Şişli ilçesinde ötüyor, ayrıca her an beklenmedik bir şekilde CHP'ye de dönebilir (ışık ve ekmek görürse), Saadet Partisi'ne bile yazılabilir.

Ama bir de bakarsınız Önder Aksakal'ı devirip yerine geçmiş. Buna da şaşmayız.

***

Hazindir. Bir siyasi partinin en büyük umudunun "" şeklinde tecelli etmesi...Ufuk bu kadarcıksa, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne günahı var? Adam "" diye bas bas bağırıyor sanki.Şu soruyu da kimse sormuyor: Ana muhalefet olsan ne olur, yavru muhalefet olsan ne yazar? Cumhurbaşkanlığını kazanan işi bitiriyorEski Türkiye'nin eski kafaları işte... Neyin nasıl değiştiğini bir türlü idrak edemediler.