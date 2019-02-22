Hiç duymamıştınız ama böyle bir parti varmış... MKP...

Maoist Komünist Partisi!

Yok yahu, Doğu Perinçek'in ihvanı değil. Onlar şimdi milliyetçi takılıyorlar.

Eskiden Kıbrıs'ta bulunmamıza şiddetle karşı çıkarlardı, şimdi Yunanistan'dan ada istiyorlar.

Bu MKP yasadışıymış. Tutuklanmışlar.

Neden? Kaç çeşit komünist partisi var, onlar yasa içi de bu neden yasanın dışında?

Çünkü bunlar "silahlı" çıkmışlar. Ötekilerden bazılarında silah niyetine yalnızca bıçak var, bunu da kendi aralarındaki fraksiyon çatışmalarında "sorun çözücü" olarak kullanıyorlar. Bunlardan biri Ankara'da ötekinin toplantısını basmıştı, eh birkaç da yaralı vardı.

Bir de, bu MKP esas olarak Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de faaliyet gösteriyor... Özellikle de Ovacık taraflarında.

Fakat küçük bir sorun var: Ovacık'ın komünistlere oy veren seçmeni Karl Marx'ı tanımıyor! Hiç duymamış. Mao'yu duymuş olduklarını da sanmam.

Onlar devrimci lider olarak İbrahim Kaypakkaya'yı biliyorlar.

Zaten bu parti de esas olarak TKPML'nin ve TİKKO'nun devamıymış.

Hayır, onlarla bir seçim ittifakı yapılmamış, kimsenin günahını almayalım.

Oysa bürokrat-faşist-Kürtçü-şeriatçı birlikteliğine ne güzel yakışırdı!... Bir renk olurdu...

Hey gidi hey, bugünleri rüyamızda görsek inanmazdık, şu çeşit zenginliğine bakınız: Türkiye Komünist Partisi... Türkiye Komünist Emek Partisi...

Marksist-Komünist Parti (Komünistin Marksist olmayanı nasıl olacak acaba?

"Bakuninci" mi, yoksa "Proudhoncu" mu?)

Halkın Türkiye Komünist Partisi...

(Ötekiler kimin? Burjuvazinin mi?)

Bir de, "sadece" Komünist Parti...

Bir de, üstüne üstlük, "Devrimci Komünarlar Partisi" çıkmış... Bunlar da 1871 yılında Paris'te yaşadıkları için Monsieur Thiers'nin Versailles askerlerine karşı barikatlar kuracaklar...

Anarşistler de var ama onlar şimdilik yalnızca Beşiktaş Balıkpazarı'nda dolanıyorlar, bir de maça gidiyorlar.

***

***

Bu arkadaşlar Türkiye'ye "" bir düzen getirecekler.Köylü sosyalizmi yani...Altmışlı yıllarda çok tartışılan "" meselesine kalıcı çözüm bulmuşlar, Ovacık'tan Ankara'ya yürüyecekler.Mao'nun uzun yürüyüşü! Kemal Bey'in Ankara-İstanbul seferi gibi kısa yürüyüş değil.Sosyalizmi kurduktan sonra da kapitalizme geçecekler.Çünkü Çin'de öyle oldu.Kapitalizm "" bu şekliyle çok kötüdür, marifet sosyalizmi kurduktan sonra kapitalizme dönebilmektir, çünkü herşeyin "" makbul...Yirminci yüzyıldan bir türlü bu yana gelememiş koca bebekler "" oynuyorlar, bırakın oynasın çocuklar diyecektik ama işin içinde silah olunca rengi değişiyor.Oysa bir Mozart, bir Beethoven dinleseler, bir bira içseler... Yasanın içine girecekler!