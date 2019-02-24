Şu AK Parti içinden "koparılacak" yeni parti meselesi artık dedikodu düzeyini aştı, "inkar edilemez" boyutlara ulaştı.

Bir de değil iki parti girişimi varmış...

Biri, Ahmet Davutoğlu'nun kurmaya hazırlandığı parti.

İkincisi, Abdullah Gül'ün -her zamanki gibi- perde arkasında durup Ali Babacan'a kurduracağı parti.

Sonunda da birleşecekler, kaynaşacaklar tabii. Erken davranan ötekini yutacak.

Bunlar bu işe neden sıvanıyorlar?

Çünkü Tayyip Erdoğan ve AK Parti başarısızmış, memleket batmış, halk aç ve açıktaymış, yaşlı kadınlar çöp tenekelerinden ekmek topluyorlarmış, falan filan.

Kılıçdaroğlu da öyle diyor.

Bunlar bu fikre ne zaman geldiler?

Siyasette eski havaları kalmayınca!

Ortada, bir zamanlar Abdüllatif Şener'in hesapladığı gibi "darbe olacak, AK Parti kapatılacak, o zaman ben bir güneş gibi doğacağım" durumu da yok ama...

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