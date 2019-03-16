Hele şükür akıl edebildiler! Bugüne kadar kimse uyanmamıştı.

Kadıköy Süreyya Operası, Vivaldi'nin "Bajazet" operasını sahneliyormuş...

Bütün yarı-aydınlarımız Vivaldi'nin "Dört Mevsim"ini bilirler de bu operayı pek bilmezler.

Hani Mozart'ın "Kırkıncı Senfoni"sini pek sevip "Zahide" operasını bilmedikleri gibi.

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Bajazet, bildiğiniz Yıldırım Bayezid.Yaaa, biz marifetmiş gibi, hiç üstümüze vazife olmadığı halde "Van Gogh" operası bestelerken (çocukluğumdan beri de yeniden sahnelendiğini duyamadım), eloğlu bizim tarihimize el atmış... Yıldırım'ın, Kemal Tahir'indediği Timurlenk'le mücadelesi...Bugüne kadar niçin oynanmadı?Çünkü... Baksanıza, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına göre Osmanlı para basmayı bile beceremiyormuş! O kadar kötü bir uygarlıkmış yani...Elbettegidip de seyretmeyecekler.Çünkü biz operadan... Klasik Batı müziğinden de korkarız.der geçeriz. Onusanırız.Özenipopera yapmaya kalktığımızda da,türküsünü evirir çevirir, opera diye dayarız.Yarıdan fazlası daolur.Yani, opera sanatının Verdi'den bu yana terk etmiş olduğu eski ve bayat yöntem.Yok, Alban Berg gibibestecilerin, bu arada Strauss'un kullanmış olduğutekniği de değil, kafadan...Bir bira içseniz, bir Mozart, bir Beethoven dinleseniz, bir dandik kitaba iki bin beş yüz lira verseniz... demeyeceğim.Ama şu hepinizin aşina olduğuşarkısının bir Mozartbestesi olduğunu bilseniz, bu konuda belkide o kadar önyargılı olmayacaktınız.Klasik müziği siz de seveceksiniz, yeter ki önyargılı davranmayınız.açık tutunuz.demeyiniz, anlarsınız da seversiniz de. İtalya'da taksi şoförleri opera dinliyorlar.Vivaldi'ninoperasında iki muhteşem arya vardır: Biri,... Öteki de...Bu operanın en son yorumunda (ama stüdyo kaydıyla yetindiler, sahnelemediler), birini o müthiş bas, ötekini o inanılmaz yetenek ve ses, kontraltosöylüyor.YouTube'da klipleri var, girin ve izleyin.Beğenmezseniz ben de bu yazıyı yutarım.Ama beğenirseniz belkisahnede seyretmek isteği uyanacaktıriçinizde...Gidin ve hatta Kılıçdaroğlu'nu da götürün.Belki böylece Osmanlı tarihinden bazı sayfaları da azıcık öğrenir hazret!