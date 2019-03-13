Altmışların sonları, yetmişlerin başında, büyük sermayemiz ilk olarak "kendine gelmişti", bürokrasinin koltuk değneklerini bırakıp kendi ayakları üstünde yürümeye başlamıştı, isterseniz "palazlanıyordu" diyelim...

Bunda, solun nefret ettiği Demirel'in 1965'ten o yana sürdürdüğü politikaların payı büyüktü. Demokrat Parti'nin açtığı yol ancak o zaman "meyvelerini vermeye" başlamıştı. Kapitalizm gelişiyordu. Üstelik tarihte ilk kez bürokrasiyi de yanına çekmeyi başarmıştı.

Bazı arkadaşlar, hem de ellerinde altıpatlar tabancayla, o en olmayacak zamanda devrim yapmaya kalktılar. Ve de çok ağır bir tokat yediler.

Lenin Rus sermayesine en zayıf döneminde saldırmıştı (Rus ordusunun da çökmekte olduğu ağır savaş koşullarında), bunlar da Türk sermayesine o güne kadar en güçlü olduğu zamanda saldırdılar! Hem de, büyük sermayeyle barışmış bürokrasiyi kendi müttefikleri sanarak!

Yalnız sermaye değil, tüketim de "temerküz" ediyordu.

Fransa bunu 1850'lerde yakalamıştı, Bon Marche, Felix Potin, Printemps, Galeries Lafayette falan... Biz 1970'te...

120 sene geriden geliyorduk.

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Şimdi de benzer şekildepatlaması yaşanıyor.Birçok büyük mağazanın bir tek merkezde bir araya geldiğitüketim tapınakları!Böyleceda yavaş yavaş tarihe karışıyor.Elbette böyle olacaktır.Büyük sermaye, küçük sermayeyi yutarak ilerler.Bakkal amca da gider, süpermarketin bir reyonunda tezgâhtar olur. O süpermarket de caddede kalmakla yetinemez, gider AVM'de kendine bir yer bulur.Bu, kaçınılmazdır.süpermarkete her zaman yenilecektir. Maalesef.nin sahibi eczacı Sadettin Amca da artık havanda ilaç karıp dövemeyecek, ya dükkanı kapatacak ya da ilaçları büyük şirketlerdenalıp satacaktır.Buna ağıt yakmanıngetirisi yüksektir, Ferhan Şensoy da, hocası rahmetli Haldun Taner de bundan yararlanmışlardır amadeğişmeyecektir.Bakınız Kılıçdaroğlu da ne demiş:Kemal Bey tarih bilmediği gibi ekonomipolitikde bilmiyor.Esnafın ödediğikaldıracak, böylece AVM'lere savaş açacak.Yani kapitalist gelişmeye set çekecek.smet Paşa'nın, Celal Bayar'ın önayak olduğu Denizbank'a savaş açmış olduğu gibi hani...Sosyaldemokrasi, kapitalizmi baltalamak değil, kapitalist getiriden çalışanın aldığı payı arttırmaktır.