Bir vesileyle Rusya'ya giden vatandaşlarımız, Sovyetler'den kalma "toplu konutlara" bilmem dikkat etmişler midir?

Fazla büyük, birbirinden çirkin ve döküntüdür bunlar.

Oralarda toplu konut demek, yanmayan ampul, yenilenmeyen badana, değiştirilmeyen kırık pencere camı, ve de koridorlarda sidik kokusu demekti...

Elektrik ampulu da bulunamıyordu, boya da, cam da.

Stalin, emekçi halkına "kişi başına 9 metrekare" yaşam alanı tanımıştı.

Üç kişilik bir çekirdek aileye 27 metrekare...

Tapu diye bir şey yoktu, tapu devletindi.

Herkes kiracıydı.

Eskiden kalma büyük evler de bölünüyor, sözgelimi 100 metrekarelik bir eve üç aile yerleştiriliyor, sığdırılıyordu.

Banyo ve tuvalet ortaktı. Hadi onu anladık, mutfak da ortaktı.

Bu nedenle de her konutta her aile arasında sürekli kavga çıkıyordu.

Bazı eski evlerde bir büyük yatak odasını iki aile paylaşıyor, araya ne yapılıyor, elbette çarşaf ya da battaniye geriliyordu!

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TOKİ, cumhurbaşkanının yeni bir hamlesiyle, 67 ilde toplam 50 bin sosyal konut yapımına girişti. (Hamleyi hep maçın ikinci devresinde teknik direktörler yapacak değil ya...)! Ortalama üçle çarpsan toplam 33 bin kişi eder.TOKİyani 500 bin talep bekliyormuş!Bu evler en az 75, en çok 128 metrekare olacakmış.Fiyatlar 116 bin liradan başlıyor, 170 bin liraya kadar gidiyor. Küçük ev istiyorsan daha ucuz, büyük ev istiyorsan daha pahalı.Ayda 400 lira ya da 800 lira taksit, kesene göre.Vade de, sıkı durun, 180 ay ila 240 ay!13 bin lira toplu paran varsa giriyorsun, geri kalanı 20 senede ödüyorsun!Bazı şartları var tabii: Öncelikle, Türk vatandaşı olman gerekiyor.Yani, korkma,gelmezler.Küçük ev alabilmek için 25 yaşını, büyük ev alabilmek için 18 yaşını doldurmuş olman gerekiyor. (Ergenlere sigara vermiyorlar, ev mi vereceklerdi?) Hane halkının geliri de ayda 4 bin 500 lirayı aşmayacak...Yani bu konutlar özellikle, ille de fakirler, dar gelirliler için düşünülmüş. Kocasının parasıyla on sekiz tane daire almış olan burjuva karısı bunlara da sulanamayacak.Bu hizmet özelliklegaribana sunulacak.Projelere baktım, mimari de çok güzel, çok estetik. O eski SSK konutlarımız gibi suratsız vedeğil. Rusya'daki gibi, hiç değil.İşte size, işte size, işte...İşte sizesorusunun cevabı.Bizim Bolşevik kalıntıları küfür etmeye devam etsinler, iktidara gelirlerse inşallah daha kötüsünü yaparlar, içleri rahat eder!