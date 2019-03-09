Gabriel Garcia Marquez'in "Yüzyıllık Yalnızlık" romanını okumazsanız çok şey kaybedersiniz.

Okuyun. Kılıçdaroğlu da okusun.

Okumuş ya da okumamış olanlar, Gezi ayaklanmasının o dağdağalı günlerinde, o hengamenin ortasında bu kitabı ellerine alıp "okur gibi" yapıyorlardı... Yalak basında resimleri yayınlanıyor, altına "bu ortamda bile okumayı ihmal etmiyorlar maşallah" gibi bir şeyler yazılıyordu...

Hani şu piyano çalan İtalyan numaraları falan...

Marquez, bütün bir Latin Amerika edebiyatını yönlendiren bu müthiş eserinde, kendi ülkesi Colombia'nın folklorundan derlediği öğelerle, onları temellendirip yeniden ürettiği "büyülü gerçekçilik" akımını yaratmış, bu eser kendisinden sonra gelen birçok yazara model olmuştur, enteller anlasınlar diye "paradigma" da diyebiliriz.

Bizde bu akımı başarıyla özümseyenler arasında Nazlı Eray ve Latife Tekin'i sayabiliriz.

Dedim de, Marquez'in de üstadı ve hocası, bir zamanlar ülkemizde de çok okunan ama neredeyse otuz yıldır unutulmuş Julio Cortazar'ı es geçmeyelim. Bu akımın "babası" belki de o sayılmalıdır.

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Sinema piyasasına fırtına gibi giren Netflix, bu romanın dizisini yapacakmış.Elbette. Fotoromanını yapmadıklarına şükür.Böylecediyen ama kuaföre, zayıflamaseansına, konkene, yogaya ve çömlekçilikkursuna vakit bulabilen, kocasının parasıbol burjuva karıları dademek imkânını bulabilecekler...Lakin bu dizi ne kadar dizi olarak kalacak yaniolamayacak?Dizi demek kötü sinema demektir çünkü.Kim çekecek? Hangi orta halli Amerikan yönetmeni?Çünkü bu diziolacaksa şimdiden çekiverin kuyruğunu...Kim çekebilirdi?Federico Fellini hayatta olsaydı, işte o.Sergio Leone hayatta olsaydı, belki...Hayır, Luchino Visconti'nin tarzına da dünyasına da uymaz.Spielberg? O şimdi "ne yeniden çalışmakla meşgul.Ya ilkinden daha görkemli olacak ya da tam bir rezalet. Ortası yok ve olamaz.Peki Türkiye'deçekebilecek babayiğit var mı?Var. Ezel Akay var. Ama ona koklatmazlar.Amerikalılarfilminin çok tutulmasından sonra bir de Troy dizisi yapmışlar.Konuya hastalık derecesinde tutkulu ve aşina olduğum için seyredeyim dedim...Ve onuncu dakikasında kapattım, çünkü anlı şanlı Ahilleus'u zenci yapmışlardı!Hadi bu, zenci seyirciyi tavlamak için Amerikan gayretkeşliği... Ya koskoca BBC'ye ne oluyor?Bunca film ve hatta müzikalden sonra çok lazımmış gibi İngilizler de yeni birdizisi yapmışlar, sıkı durun, polis müfettişi Javert zenci! O yetmiyormuş gibi, Fantine'in kızı Cosette'i emanet ettiği hancı Thenardier de zenci!Sor şimdi bizim kıt akıllılara,derler.Evet, ahmakları ayırmak isterim doğrusu.