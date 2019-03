Kılıçdaroğlu, o derin genel kültürü ve tarih bilgisiyle, "sağ-sol kavramları on sekizinci yüzyılda kaldı" demiş.

Herhalde, Fransız devrim meclislerinde "başkanlık kürsüsüne göre sağda ve solda oturanları" kastetmiş olmalı. Biryerlerden duymuştur.

Fakat bunu söyleyeni Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde çaktırırlar, Türkiye'de parti başkanı yapıyorlar.

Sağ ve sol kavramları orada kalmadı, on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda hem de "bütün hızıyla" sürdü...

Günümüzde de sapasağlam ayaktadır. Sovyetler Birliği'nin yıkılmış olması "solun ortadan kalktığı" anlamına gelmez. Ortadan kalkanlar, işçi sınıfı adına hareket ettiğini söyleyerek işçiye en büyük kazığı atan hırbolardır.

Sol bunalımda olabilir, bunun da nedeni kendini yirmi birinci yüzyıla göre henüz ayarlayamamış olmasıdır.

Kılıçdaroğlu'nun bu zırvasını tercüme edersek, herhalde "CHP solcu değildir" anlamına geliyor...

Orada haklıdır.

Lakin, bunu söyleyen Kılıçdaroğlu iki cümle sonra dönmüş, "CHP sosyaldemokrat bir parti" demiş.

Kavramlar on sekizinci yüzyılda kalmış olduğuna göre, bu mantıkla, sosyaldemokrasi solculuk değilmiş! Peki neymiş?

Bir karar ver Kemal Bey...

İstersen soluna soğan, sağına sarımsak as da şaşırma.

***

