Sütanne bilirdik, şimdi bir de "taşıyıcı anne" çıktı.***
Sperm ve yumurta önce laboratuvarda birleştiriliyor, sonra bu embryo taşıyıcı anneye "zerkediliyor", bebek orada oluşuyor.
Bu işlem Türkiye'de yasak.
Belki bilime uygun ama hem dine aykırı, hem ahlaka.
Ama Türkiye'de gizlice yapılıyormuş... Eh, gizli kürtaj yapan gizli dölleme de yapar.
Gürcistan ve Kıbrıs'ta serbestmiş, Kıbrıs üzerinden "çalışan" da varmış.
Kendini bilen hiçbir kadın, ya da erkek, çocuğunu "bir yabancının dokuz ay taşıyıp sonra da doğurmasını" istemez herhalde. Tüp bebeği anladık da bu biraz fazla kaçıyor.
O çocuğun "kaçta kaçı" senin sayılır?
Lakin, bu işi yalnız aşılama yoluya değil "cinsellikle" de yapanlar varmış!
Yani...
Üstelik, para kazanmak için "kendi eşine cinsellikle yaptıranlar" türemiş!
Çüş denir, başka bir şey denmez.
Taşıtmak isteyenlerle eşinin taşımasını kabul edenler arasında geçen bir telefon konuşması bir gazetede yayınlandı.
Bir muhabir hanım kendine "taşıtmak isteyen kadın
" süsü verip taşıyıcının
kocasını aramış, 30 bin liraya anlaşmışlar!...
Taşıyıcı kadının kocası soruyor:
"Aşılama mı olacak cinsel yolla mı?
"
Ne demek ulan bu?
"Sizin için hangisi uygunsa
" diye de ekliyor...
Böylesine, "benim için cinsellik uygun ama şu çocuk konusunu aradan çıkarsak da daha rahat etsek
"
diyeceksin!
Otuz bin liraya bu iş bağlanır mıydı acaba?
Herhalde o adam "en kazıkçı dümbük
" olarak
tarihe geçerdi.
Meğerse o adamın eşinin daha önceden de çeşitli marifetleri varmış.
Daha önce çok taşıyıcılık yapmış, bunlardan üçü "cinsellikle
"...
"Biz genelde cinsellikle yapıyoruz
" diyor.
"İşe başlamadan önce
" 200 lira alıyormuş, vazgeçene de
parasını geri vermiyormuş.
Doğaldır, müşteri su koyuverirse kaparo iade edilmez.
İkiz isteyene de, gene kendi deyimiyle işe başlamadan önce çift tarife, 400 lira.
Adam "çok talep var
" demiş, "eğer karar verdiyseniz bundan sonra arayanlara telefonu açmayacağım
"...
Erken davranan malı götürüyor, ona göre.
Bu gene insaflısı. Taşıyıcı anne olmak için 100 bin lira isteyen de var, 300 binden kapı açıp 250 bine inen de...
Daha önce bu durum çok gerçekleştiğine göre, bizimki sürümden kazanıyor!
***
Hadi şimdi Kılıçdaroğlu bu konuyu da sömürsün.
"İnsanlar açlıktan dümbüklüğe soyundular
" desin.
Sonra da dümbükten oy istesin.
300 bin liraya iş bitirenin belki karnı doyar canım!
Gözünün doymayacağı belli de...