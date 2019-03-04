Sütanne bilirdik, şimdi bir de "taşıyıcı anne" çıktı.

Sperm ve yumurta önce laboratuvarda birleştiriliyor, sonra bu embryo taşıyıcı anneye "zerkediliyor", bebek orada oluşuyor.

Bu işlem Türkiye'de yasak.

Belki bilime uygun ama hem dine aykırı, hem ahlaka.

Ama Türkiye'de gizlice yapılıyormuş... Eh, gizli kürtaj yapan gizli dölleme de yapar.

Gürcistan ve Kıbrıs'ta serbestmiş, Kıbrıs üzerinden "çalışan" da varmış.

Kendini bilen hiçbir kadın, ya da erkek, çocuğunu "bir yabancının dokuz ay taşıyıp sonra da doğurmasını" istemez herhalde. Tüp bebeği anladık da bu biraz fazla kaçıyor.

O çocuğun "kaçta kaçı" senin sayılır?

Lakin, bu işi yalnız aşılama yoluya değil "cinsellikle" de yapanlar varmış!

Yani...

Üstelik, para kazanmak için "kendi eşine cinsellikle yaptıranlar" türemiş!

Çüş denir, başka bir şey denmez.

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Taşıtmak isteyenlerle eşinin taşımasını kabul edenler arasında geçen bir telefon konuşması bir gazetede yayınlandı.Bir muhabir hanım kendine "" süsü verip taşıyıcınınkocasını aramış, 30 bin liraya anlaşmışlar!...Taşıyıcı kadının kocası soruyor:Ne demek ulan bu?" diye de ekliyor...Böylesine, "diyeceksin!Otuz bin liraya bu iş bağlanır mıydı acaba?Herhalde o adam "" olaraktarihe geçerdi.Meğerse o adamın eşinin daha önceden de çeşitli marifetleri varmış.Daha önce çok taşıyıcılık yapmış, bunlardan üçü ""..." diyor." 200 lira alıyormuş, vazgeçene deparasını geri vermiyormuş.Doğaldır, müşteri su koyuverirse kaparo iade edilmez.İkiz isteyene de, gene kendi deyimiyle işe başlamadan önce çift tarife, 400 lira.Adam "" demiş, ""...Erken davranan malı götürüyor, ona göre.Bu gene insaflısı. Taşıyıcı anne olmak için 100 bin lira isteyen de var, 300 binden kapı açıp 250 bine inen de...Daha önce bu durum çok gerçekleştiğine göre, bizimki sürümden kazanıyor!Hadi şimdi Kılıçdaroğlu bu konuyu da sömürsün." desin.Sonra da dümbükten oy istesin.300 bin liraya iş bitirenin belki karnı doyar canım!Gözünün doymayacağı belli de...