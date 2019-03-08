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ENGİN ARDIÇ
08 Mart 2019, Cuma ENGİN ARDIÇ

İsmet Paşa memuru

ülkemizin telefon şebekesinde devrim yaptığı zaman "benim emekçi halkım Almanya'ya telefon mu edecek" demişlerdi (o zamanlar cep telefonu henüz ortalıkta yoktu.)
'da iki milyon Türk yaşıyordu, bunların Türkiye'deki akraba ve yakınları kabaca on milyon ediyordu...
Bunların telefonla konuşmaya ne hakları vardı? Olsa olsa, yerine beş günde varacak mektup yazarlardı, ya da yazdırırlardı: Sarı inek yavruladı mı, harmanı kaldırdınız mı, hanem tarafına da mahsus selam ederim...
Şimdi de "benim emekçi halkım uçağa mı binecek" diyorlar.
Emekçi halk çoktandır uçağa biniyor, neredeyse köyüne de uçakla gidip gelecek, farkında değiller.
Kendileri Ankara'ya "iş takibine" Varan'la giderler. Parası çıkışmayanı da Pamukkale'yle.
Bozkır memuru, kendisi sıkıntı çektiği için herkes de çeksin ister.
Kendisi ülkenin efendisidir ya, efendinin parası yoksa kölenin de olmamalıdır.
Bu memur mazoşizmi, insanları "yoksullukta eşitlemek" isteyen solcuların yanılgılarıyla pek güzel örtüşmüştür.
Bu tip yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır.
Çoğu ölmüştür, bir kısmı çok yaşlanmıştır.
"İsmet Paşa memurları kuşağı" iyiden iyiye tarihe karışmak üzeredir.
Fakat bu "zihniyet" kendini solcu sanan bir kısım ahmakta dipdiri...
"Köprüyü de yaptırmayacağız havaalanını da" sloganı, eğer darbe ortamı yaratmak için Soros'tan para yiyen deyyuslardan değilse bile, bu kafanın ürünüdür.
Tarihe ve ilerlemeye karşı durulamayacağı için köprü de yapılmıştır havaalanı da.
Bu zavallı bozkır kafasının, on sekizinci yüzyılda yaşamakta ısrar eden uçuk bir Amerikan tarikatinden, "Amish" dedikleri topluluk üyelerinden bir farkı kalıyor mu?
Şimdi bakalım, halkının aç olduğu söylenen ülkede, havacılık şirketi neler yapmış?

***
Türk Hava Yolları rekor üstüne rekor kırıyor, bunu da herkes biliyor.
Geliri bir yılda 11 milyar dolardan 13 milyar dolara çıkmış, net karı da 223 milyon dolardan 753 milyon dolara!
120 ülkeye gidiyormuş, artık 124 ülkeye gidiyor.
329 uçağı varmış, şimdi 332.
Önceki yıl 69 milyon yolcusu varmış, geçen sene 75 milyon.
İstihdam da yaratıyor tabii...
2017'de 50 bin kişi çalıştırıyormuş, 2018'de bu sayı 60 bine ulaşmış.
Bütün dünyada talep ve kapasite ortalama yüzde 6 artıyor, bizde yüzde 9.
Demek ki herkes soğan kuyruğunda değilmiş.
Bilet kuyruğunda da değilmiş, düğmeye basıyorsun geliyor.
***
memurları, daha iyi yaşamak isteyen herkesi küçümserler, hatta kızarlardı...
"Babanızın evinde buzdolabı mı vardı" diye başlayan mızganma, gider gider "tabii siz harb görmediniz ki..." cümlesine ulaşırdı.
Gördük. Şimdi artık savaş da gördük şehit de, yokluk da gördük darbeler de.
Ama ilerledik.
Halk iktidara ve daima daha ileriye, siz de haydi bakalım tarih kitaplarına.
Belki iki bin beş yüz liraya satarlar ama size koklatmazlar.

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