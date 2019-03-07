İmamoğlu, rivayete göre Beylikdüzü'ne yemyeşil bir "yaşam vadisi" yapmış...

Kılıçdaroğlu, "Yemyeşil vadiyi gördüğüm zaman 'işte belediye başkanı budur' dedim, burayı böyle yaptıysa kıt kanaat imkanlarla, İstanbul'un devasa bütçesiyle ne yapılmaz" diyor...

Ne ki, o vadi, bir önceki belediye başkanı AK Partili Yusuf Uzun tarafından yapılmışmış meğer!

Yüzde 75'i de bitmişmiş, İmamoğlu buna bir duvar, bir havuz, bir de kafe eklemiş... Hiçbir şey de yapmıyor değiller yani.

Aldıkları oy da yüzde 25'tir zaten. "İcraatın" kadar konuşacaksın.

Eh, ona da şükür.

Lafta da kalabilirdi.

Örneğin, Çanakkale'ye dikecekleri bir "adalet tanrıçası heykeli" vardı...

Yoluna izine rastlanamadı.

Hiçbir amigo şunun resmini çekip yüzümüze fırlatamadı.

Eh, muhalefette iki eliyle bir heykel dikemeyen kim bilir iktidarda neler yapamaz...

***

Kılıçdaroğlu'nun bir deprojesi vardı.Bunu niçinbir başka yere uygulamıyor? Bilgisayar diliyle söylersekOrta Anadolu'da adını sır gibi sakladığı bir yere kuracaktı... Niçin o bölgede bu hezeyanı yeniden alevlendirip oy istemiyor?Yoksa ciddiye alınmayacağını pek iyi biliyor mu?Bu zırvaya niçin İmamoğlu sahip çıkmıyor?Aslında tam Mansur Yavaş'a yakışır. Orta Anadolu söz konusu ya... İzmir'e uymaz mesela...Bu hayalet kentte yurt dışından doktoralı 25 bin gencimiz çalışacaktı...Ne ki, ülkemizdeki yurt dışından doktoralı insan sayısı toplasan toplasan 517'de kalıyordu...Aradaki 24 bin 483 kişilik farkı hangi gezegenden adam getirtip kapatacaktı?Pardon,ile erkek bilim insanları ve kadın bilim insanları.Bu gençler, Şanghay'dan gelecek malları paketleyecekler ve Bakû'ye satacaklardı.Paketleme işlemini niçin malı üreten Çinli'nin kendisinin yapmadığı belli değildi.Herhalde Şanghay-Bakû yolu da Orta Anadolu'dan geçiyor olmalıydı, kestirme...Kılıçdaroğlu iktidara gelemediği için bu proje hayata geçirilemedi.Çünkü bu arada hayat birilerine geçirmişti...CHP eğilimli bir gazeteciyazdı da işinden kovuldu!Bakın biz öyle demiyoruz.Uçacaksanız vadiyi madiyi bırakın da böyle uçun kardeşim, diyoruz.Ki sizediye sorsunlar.