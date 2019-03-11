HDP ile iş tutan Kılıçdaroğlu, sıkıyı görünce Atatürk'e sığınmaktan da vazgeçmiyor.

Ama Atatürk'ü bilmediği, tanımadığı için bu sığınma da "vatan millet Sakarya" düzeyinden ileri gidemiyor.

Bürokratlar bunu hep yaptılar canım, 27 Mayısçılar da yaptılar, 12 Martçılar da, 12 Eylülcüler de, 28 Şubatçılar da.

15 Temmuzcular bile yapmadılar mı?

Lagaluga düzeyinde kalsa gene iyi, Kılıçdaroğlu bir de yalan söylüyor.

Bilmeden sallıyor...

Kendisi "Atatürk'ün Köy Enstitüleri'ni kurarak işe başladığını" sanacak kadar cahil bir adamdır.

Alexander Helphand'ı "Türk büyüğü sanma" rezaletini hiç saymıyorum.

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Şimdi de "" demiş.Bu da "" içinmiş.Ne alakası var?Atatürk bir "" değildi, çalışaninsana yönelik hiçbir adımatmamıştır. O dönemdeemekçinin ne grev hakkı vardıne de sendika hakkı. ("" hiç mi hiçyoktu tabii.)Komünistlerin bunu "" çekindiğide söylenebilir.Atatürk'ün kurduğu devlet "" değildir. Bu sol kavram dilimize ve aklımıza ancak 1961 yılında girmiştir." dedi ama köylüher fırsatta Kemalist bürokratlartarafından aşağılandı.Milletin efendisi köylü falan değildi, milletin efendisi memurdu.Köylüye "derlerdi İsmetPaşa'nın adamları...Bütün çabaları da köylüyü köyünde tutmak, büyük şehirlere göçetmesini önlemek üzerine kuruldu. Köylünün "dönüşmesineengel olmak için sanayileşmeyibile es geçtiler.Osman Ulagay buna "" diyor, yerseniz...Ne oldu? Bastırılan şehirleşme "" şeklinde gerçekleşti, cılız bırakılan sanayi bunu soğuramayınca da köylü "" oldu.Atatürk'ün ortaya koyduğu model "" bir model değildir.Bir "" projesidir.Elhak bunda başarılı da olmuştur. Tabii zorla.Latin alfabesinin, İsviçre hukukunun, Batı takviminin, şapkanın, soyadının, hatta kadınlara oy hakkının bile "" ilgisi yoktur.Altı okun da yoktur. Cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, laiklik, sonradan eklenen devletçilik ve inkılapçılık... Üretim bunun neresinde?Haaa, şu ünlü ve göstermelik Atatürk Orman Çiftliği meselesini mi öne süreceksiniz? Hani bozkırın ortasında ayran ve bira üretimi...Bunun bir hevesten kaynaklandığını ve "" sonuçlandığını Atatürk'ün bizzat kendisi kabul etmişti.