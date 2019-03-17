Ekonomik krizin içinden bir türlü çıkamayan Avrupa'da faşizmin "yükseldiğini" hepimiz biliyoruz. Eskiden Yahudi düşmanlığı şeklinde ortaya çıkmış olan ırkçılığın şimdi artık Müslüman ve Türk düşmanlığına dönüştüğünü de biliyoruz.

Ama "niçin bizi almıyorlar" diye ağlamayı da sürdürüyoruz.

Bu düşmanlığa karşı "argümanımız" şundan ibaret: Ama biz çok değiştik, Atatürk sayesinde bakın ne kadar Batılı olduk, size benzedik!

Yemiyorlar.

Sen istesen de istemesen de Türk'sün ve Müslüman'sın hemşerim.

Sen istediğin kadar ceddini cibilliyetini inkar et...

İşte böyle bir faşist köpek çıkar, kırk dokuz kişiyi öldürür, sana hatırlatır.

Almanya'da evlerinde gece vakti yakılarak öldürülen Türkler'in dramı bugüne kadar sana bir şey anlatmadıysa eğer...

Ama onlar "başı örtülü" köylülerdi, öyle mi koçum?

AKP seçmenleri alt tarafı, öyle mi koçum?

Kısa bacaklı, kıllı ayılar, öyle mi?

Siz "onlardan" değilsiniz ki canım...

Avrupalı faşistler namaz kılmadığınız ve şarap içtiğiniz için size dokunmazlar mı? Sen öyle sanmaya devam et.

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