Gene buna da şükür, önceleri "kareografi" diyorlardı. Kimbilir hangi Amerikan filminden duymuşlardı...

Sonra ağızlarını düzelttiler, yanlış kullanımı "koreografi" şekline çevirdiler ve bu yapıştı kaldı.

İstediğin kadar uyar, kendin söylüyorsun kendin dinliyorsun.

Çünkü bu memlekette bir insan tipi vardır: Bilmez, bilmediğini de bilmez, öğrenmek de istemez, öğretmeye çalışana da kızar.

Arkadaşlar, koreografi, dans hareketlerinin kağıda geçirilmesidir.

Bunu yapana, yani adeta bir besteci konumundaki kişiye de koreograf denir.

Yani bir kere ortada bir "dans" olacak, bale ya da göbek havası farketmez.

Bir de bunu önceden "dizayn" edecek bir yönetici.

Kupa finalleri öncesi, federasyonun UEFA'ya özenerek düzenlediği dandik gösterilere koreografi diyebilirsiniz, hani o bayrak sallamalar, oradan oraya pata küte anlamsız koşuşturmalar...

Fakat tribünde pankart açmaya koreografi denmez.

Ne kadar fiyakalı olursa olsun.

"Çok güzel görüntüler bunlar", tamam, ama koreografi değil.

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