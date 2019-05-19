19 Mayıs'ın yüzüncü yıldönümünde bol bol "vatan millet Sakarya edebiyatı" yapılacak. Vahdettin'e küfürler edilecek, falan filan.***
İstanbul
Bugüne kadar ila maşallah hiç duymadığınız şeyler bunlar! Bol bol okursunuz.
Benim kafamı kurcalayan bazı sorular var, burada da onları bulursunuz.
'da yaşayan Kürtler, buraya "babalarının hayrına"
gelip sığınmadıklarına göre, onları inim inim inletmiş olan CHP
'yle işbirliği yapmayı nasıl içlerine sindirebiliyorlar?
Bu Kürtler, sırf Erdoğan nefretiyle nasıl oluyor da Türk faşistleriyle ittifak kurabiliyorlar? Yedikleri kazık yetmedi mi? Yoksa "Stockholm sendromu"
mu geliştirdiler?
"Mustafa Kemal'in askerleriyiz"
diye yırtınan Mustafa Kemal
'in askerleri nasıl oluyor
da Türkiye
'nin Amerika'dan bağımsızlığı
için çırpınan adamdan nefret edebiliyorlar?
Örneğin, Deniz Gezmiş'i anmak için denize karanfil atanların, yarın Trump bize saldırırsa Amerikan askerine de kurşun atmaya maçaları sıkacak mı?
CHP nasıl oluyor da PKK
çizgisine gelmiş HDP
ile canım cicim ilişkisi içine girebiliyor?
İmanım tahtelbahir, bu ne biçim Kemalizm?
CHP nasıl oluyor da "İslamcı SP"
ile iş tutabiliyor? Kemalizm'de İslamcılık
var mıdır?
Demokrasi diye diye attıkları zaman mangalda kül bırakmayanlar nasıl oldu da 15 Temmuz gecesi darbenin başarılı olması için "bekleyişe"
geçtiler?
O gece hiçbir burjuva ölmedi, 250 halk çocuğu öldü. Burjuva evinde, televizyon karşısında "Tayyip'in ölüm haberini"
bekledi. Bunu nasıl içlerine sindirebiliyorlar?
Cihangir'in zıpırları, Etiler'in zibidileri, Alaçatı'nın züppeleri, Fetullah'ın getireceği şeriat düzeninde gene kafayı çekip zamparalık yapabilecekler mi?
"Liberal"
geçinen kullanışlı aptallar Fetullah düzeninde kendilerine nasıl bir yer bulabileceklerini sanıyorlar?
Liberalizmden anladıkları "istiridyeye limon sıkıp yemekten"
ibaret olanlar, istiridyenin haram olduğunu duydukları zaman ne yapacaklar?
Yemeye domuz, içmeye şarap bulamazlarsa zıkkımın pekini mi yiyip içecekler? Canan Hanım'ın kocası iki kere çekilmiş dana-koyun karışık kıymaya mı dönecek? Ahmak Marksistler Kürt milliyetçiliğini solculuk mu sanıyorlar?
Kemalistler yüz yılda Vahdettin'e küfür etmekten öte "özgün bir düşünce"
geliştirebildiler mi?
İktidara dönebilirlerse ne yapacaklar, alfabeyi mi değiştirecekler, kadınlara oy hakkı mı verecekler, orman çiftliği mi kuracaklar?
"Geçmişleriyle övünmekten"
öte ileriye yönelik herhangi bir projeleri var mı?
***
Ama siz bunları boş verin, bakın bugün 19 Mayıs...
Anıtkabir'e gidin, gazeteler yazsın.
Recep Tayyip Erdoğan
da gidiyor Devlet Bahçeli
de. Onları nereye koyacaksınız?
Görmeyeceksiniz tabii. İşinize gelmeyince görmezsiniz.