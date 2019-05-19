19 Mayıs'ın yüzüncü yıldönümünde bol bol "vatan millet Sakarya edebiyatı" yapılacak. Vahdettin'e küfürler edilecek, falan filan.

Bugüne kadar ila maşallah hiç duymadığınız şeyler bunlar! Bol bol okursunuz.

Benim kafamı kurcalayan bazı sorular var, burada da onları bulursunuz.

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