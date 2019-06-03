Aziz Türk milletinin en çok merak ettiği konuların başında gelse gerek: Bayramı hangi siyasi lider nerede geçirecek?

Millet merak etmese matbuat bu kadar üstüne düşmezdi.

Bir de "hangi lider yeni yıla nerede girecek" merakı vardır ama o senede bir... Beriki senede iki.

Böylece yılda üç haber "garantidir"... Trafik kazalarını da bayram tatilinin bir başında bir sonunda verirsin, dört haber de oradan çantada keklik.

Üstünü de "Şeyma'yla" falan doldurursun nasıl olsa.

Kılıçdaroğlu ve Akşener bayramı İstanbul'da geçireceklermiş.

Meral Hanım bayramın birinci günü bir koşu İzmit'e gidip günübirlik "aile büyüklerinin mezarını" ziyaret edecek, sonra İstanbul'e dönüp aile küçükleriyle meşgul olacakmış.

Bildiğiniz gibi, çayın yanında börek ve çörek vermesiyle ünlüdür. 15 Temmuz gecesi de misafirlerine çaylık börek çıkarmıştı. İktidara gelirse bize de çok güzel yemekler pişirecek, öyle demişti.

İkinci gün parti genel merkezinde, üçüncü gün de İstanbul İl Başkanlığı'nda tokalaşma...

Daha da önemli haberlerimiz var: Mustafa Destici Ankara'da, Temel Karamollaoğlu da orada, Gültekin Uysal (o kim yahu?) Afyonkarahisar'da... Önder Aksakal "aslen memleketi olan" Aydın'da fakat Doğu Perinçek aslen memleketi olmayan İstanbul'da.

Kılıçdaroğlu da İstanbul'da, fakat İmamoğlu nerede?

"Ağırlıklı olarak" Trabzon, Giresun ve Ordu'da!

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Bu insanlar günün birinde "tatil yapmayı" da öğrenecekler, çevrelerinden ve siyasetten birkaç günlüğüne uzaklaşıp "biryerlere kaçmayı" da, kafa dinlemeyi de, denize girmeyi de. Hatta belki kitap bile okurlar.

Ecevit bir tarihte Rahşan Hanım'la birlikte ayakkabılarını çıkarıp, paçalarını kıvırıp kumsalda şöyle bir yürümüştü de Türk basınında olay olmuştu.

Denize girmeyi akıl edememişti ama hiç olmazsa vücudunda biriken "statik elektriği" boşaltmıştı.

Kaşının gözünün oynaması bir süreliğine geçmişti.

Boşalma ve gevşeme herkese lazım.

Bayramınız şimdiden mübarek olsun efendim.

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ALLAH'IN SOPASI

"Kılıçdaroğlu Kadir Gecesi'nde İstanbul'da dini kanaat önderleriyle iftarda biraraya geldi. İftara CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı."

Gazetelerden...