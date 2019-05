Yüzünüze güller, Atatürk gene çıktı.

Ama bu sene erken çıktı.

Her yıl çıkıyordu, ama 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında...

Bu yıl 25 gün önce davranmış.

Acaba erken çıkmasında 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul belediye seçimi mi etkili olmuş?

Yani "oyunuzu CHP'nin adayı İmamoğlu'na verin" mi demek istemiş?

İzmir nasıl olsa "çantada keklik" sayıldığı için 31 Mart öncesi çıkmamıştır... Ankara için de "her işinizi ben mi halledeceğim, biraz da Mansur Bey oğlum gayret göstersin" demiş olabilir.

Atatürk, her yıl bir ay süreyle Ardahan'ın Damal ilçesinin Karadağ "mevkiinde" biz fanilere görünüyor...

Meryem Ana'nın da Portekiz'in Fatima köyünde çocuklara göründüğü gibi..

Ama Meryem Ana orada bir kerecik görünmüş, Atatürk her sene.

Bir "siluet" şeklinde. Gölgesi dağın eteklerine vuruyor.

Daha ne istiyorsunuz, yok bir de at üstünde mi görünecekti?

Ama neden Ardahan?

Vatanın her köşesi bir olduğuna göre her yıl başka bir ilimizde görünseydi daha iyi olmaz mıydı?

19 Mayıs'ta Samsun'da mesela...

9 Eylül'de İzmir'de...

23 Nisan'da elbette Ankara'da...

***

***

Fakat bubir şartı var: Havanınolması gerekiyor.Bulutlu olursa,diye gelmiyor.Saati de var.Yok, dokuzu beş geçe değil, saat 17.55 ile 18.10 arasında...Yalnızca on beş dakikacık...Ama bubile, Ardahan'ınDamal ilçesindedüzenlenmesineyetiyor.İşi on beş dakikada bitirirlerse ayıp olur, herhalde biraz uzatıyorlardır.Ne gibiyapıldığını da öğrenemedik.Haklarıdır tabii. Van 'da bilediye turist çekmiyorlarmıydı?Fakat İskoçya'daki ünlübalon olduğu anlaşılıncabizim Van canavarı da birdenbire ortadankaybolmuştu.Bu durum başka...Silueti ilk olarak 1954 yılında dağda koyun güden bir çoban fark etmiş.Bursalı meslektaşı gibi parti kurmamış, gazeteci çağırmış.Siluetin fotoğrafını çeken muhabir de resmi nereye göndermiş? Genelkurmay Başkanlığı'na!Hükümete falan değil, Genelkurmay'a. Sağlam yere.Uyanık bir adam olsaydı çoğaltıp çoğaltıp tanesini 2 bin 500 liraya satardı. Alacak keriz de çoktur.Atatürkdemişti.Biz Atatürk'e değil, salaklığa karşıyız.