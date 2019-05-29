Ne demiştik? "Belediye kadrolarını hallaç pamuğu gibi atacaklar" demiştik.

Bunu bilmek için de öyle köşe yazarı falan olmak gerekmiyordu.

Türkiye'de yaşamak yeterliydi.

İmamoğlu denilen adam, iki haftalık saltanatında, işe önce belediye kayıtlarını "meşkuk" kişilere kopyalatarak, bir yandan da "AK Partili olduğunu varsaydığı" belediye işçilerine "sendika değiştirme baskısı" uygulayarak girişti...

Bu baskı "CHP'nin eline geçen" bütün belediyelerde var. Bazı yerlerde "işten atarız haa" tehdidi kuvveden fiile çıktı. Uygulamaya koydular.

Adana'da 1.750 işçi kovulmuş. İki bine yakın.

Bolu'da bu sayı henüz 97...

İzmir Kemalpaşa'da henüz 8, bayramdan sonra 170 kişi daha bekleniyor...

Çanakkale Bayramiç'te 53...

53 kişi çıkarmışlar, hemen arkasından 25 başka kişi almışlar. Bu "tasarruf" oluyormuş.

Ne yapalım, CHP'yi "solcu" sanıp oy veren ahmaklar düşünsünler.

Hele "İstanbul düşer" de belediye kadroları PKK militanlarının eline geçerse gene görüşürüz kendileriyle!

Hani 1993 yılında televizyondan SHP'yle görüşmüştük ya İSKİ skandalı münasebetiyle, öyle işte...